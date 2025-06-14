41.06 / 41.62 47.44 / 48.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Радянський запас міцності російська армія майже втратила, — експерт

15:23 14 червня 2025
Путін і Кім Чен Ин

рф вже розтратила військові запаси, які дісталися їй від СРСР. Нині ж путін дійшов до того, що «проїдає» резерви КНДР. Так вважає керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI», капітан ВМС України Павло Лакійчук.

«Радянський запас міцності російська армія фактично втратила. Хіба ще якийсь час зможе підтримувати інтенсивність бойових дій на колишньому рівні», — сказав він.

На думку експерта, наразі характер війни вже змінюється, а разом із ним — сили та засоби.

«Значна частина боєприпасів та озброєнь у російської армії північнокорейського виробництва, — зазначає Павло Лакійчук. - Російська армія спочатку „проїла“ радянські запаси, а зараз активно „проїдає“ північнокорейські. Останні накопичували їх десятиліттями для можливої ​​війни з Південною Кореєю».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно випробували вітчизняну балістичну ракету, вразивши командний пункт росіян.

РЕКЛАМА
219

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить у другій половині червня&nbsp;— Фото: Pixabay

Всесвіт і Таро готують для вас справжнє диво: у кого дуже скоро покращиться життя

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня

Гуморист Максим Галкін опублікував фото із Сейшел

«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі

Конгрес США

В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось

Наступний матеріал
Новини партнерів