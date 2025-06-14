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Радянський запас міцності російська армія майже втратила, — експерт
рф вже розтратила військові запаси, які дісталися їй від СРСР. Нині ж путін дійшов до того, що «проїдає» резерви КНДР. Так вважає керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI», капітан ВМС України Павло Лакійчук.
«Радянський запас міцності російська армія фактично втратила. Хіба ще якийсь час зможе підтримувати інтенсивність бойових дій на колишньому рівні», — сказав він.
На думку експерта, наразі характер війни вже змінюється, а разом із ним — сили та засоби.
«Значна частина боєприпасів та озброєнь у російської армії північнокорейського виробництва, — зазначає Павло Лакійчук. - Російська армія спочатку „проїла“ радянські запаси, а зараз активно „проїдає“ північнокорейські. Останні накопичували їх десятиліттями для можливої війни з Південною Кореєю».
Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно випробували вітчизняну балістичну ракету, вразивши командний пункт росіян.219
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