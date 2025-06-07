41.06 / 41.59 47.06 / 47.75
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ успішно випробували вітчизняну балістичну ракету: вражений командний пункт росіян

11:09 7 червня 2025
Україна знищила новою балістикою КП росіян. Фото Генштабу ЗСУ

Українські військові періодично звітують про вдалі удари по командних пунктах росіян. Ймовірно, один из них, який зазнав атаки в травні, міг бути знищеним новою україанською балістичною ракетою.

Про це в ефірі «Еспресо» розеповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. За його словами, відбулися успішні випробування — ракета подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт

«І дуже важливо, що це бойове використання», — зазначив він та додав, що після цього ракета запускається в серію.

Експерт не береться прогнозувати, скільки ракет вироблятиметься на місяць чи рік, але припускає, що виробництво «буде нарощуватися дуже потужно».

РЕКЛАМА

«Боєголовка цієї ракети — за 400 кг і це дуже потужний арсенал. Для порівняння — нова американська балістична ракета — це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі, головне — масштабувати швидко і дуже логічно», — підсумував Бадрак.

Не виключено, що може йтися про удар по передовому командному пункту противника 21 травня. Тоді в Генштабі ЗСУ не деталізували, який саме засіб ураження був застосований.

Лише зазначалося, що внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, в якій розміщався передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів в тимчасово окупованому Бахмуті.

РЕКЛАМА

Раніше Фабіан Гофман, експерт з ракетних технологій, зазначав, що Україна випробовує свої власні балістичні ракети на російських цілях — вони надзвичайно швидкі. А український президент Володимир Зеленський поставив за мету створити 3 000 сучасних крилатих ракет з дальністю польоту 1000 км.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

747

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 9 по 15 червня 2025 року

Для Биків настав час перестати жити минулим, а Козам треба почати все з чистого аркуша: східний гороскоп на тиждень 9 — 15 червня

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

як позбутися попелиці

Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

Олександр Пономарьов

Тільки не Кароль: мережа коментує пропозицію Олександра Пономарьова

Наступний матеріал
Новини партнерів