ЗСУ успішно випробували вітчизняну балістичну ракету: вражений командний пункт росіян

Українські військові періодично звітують про вдалі удари по командних пунктах росіян. Ймовірно, один из них, який зазнав атаки в травні, міг бути знищеним новою україанською балістичною ракетою.

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Про це в ефірі «Еспресо» розеповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. За його словами, відбулися успішні випробування — ракета подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт

«І дуже важливо, що це бойове використання», — зазначив він та додав, що після цього ракета запускається в серію.

Експерт не береться прогнозувати, скільки ракет вироблятиметься на місяць чи рік, але припускає, що виробництво «буде нарощуватися дуже потужно».

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«Боєголовка цієї ракети — за 400 кг і це дуже потужний арсенал. Для порівняння — нова американська балістична ракета — це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі, головне — масштабувати швидко і дуже логічно», — підсумував Бадрак.

Не виключено, що може йтися про удар по передовому командному пункту противника 21 травня. Тоді в Генштабі ЗСУ не деталізували, який саме засіб ураження був застосований.

Лише зазначалося, що внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, в якій розміщався передовий командний пункт 3-го армійського корпусу окупантів в тимчасово окупованому Бахмуті.

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Раніше Фабіан Гофман, експерт з ракетних технологій, зазначав, що Україна випробовує свої власні балістичні ракети на російських цілях — вони надзвичайно швидкі. А український президент Володимир Зеленський поставив за мету створити 3 000 сучасних крилатих ракет з дальністю польоту 1000 км.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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