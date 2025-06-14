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Події

Втеча завершилася трагедією: в Києві загинув мобілізований

11:52 14 червня 2025
У Києві під час втечі загинув мобілізований

В Україні триває загальна мобілізація. У Київському міському ТЦК та СП повідомили про загибель мобілізованого під час втечі.

«Для запобігання поширенню викривленої інформації повідомляємо наступне: Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його. Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події. Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у Харкові 12 травня на території РТЦК та СП 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. А у Вінниці чоловіка побили на пункті попереднього збору мобілізованих. Інцидент зняли на відео та опублікували у соцмережах.

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