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Чи продовжиться зростання цін на свинину: що кажуть виробники популярного продукту
Свинина стала одним із продуктів, який навесні помітно подорожчав, причому це стосується всього ланцюжка — від виробництва до торгівлі. Так, у березні живих свиней купували по 78 гривень за кілограм, на початку літа ж ціни становили 92−94 гривні.
Про це повідомляють аналітики Асоціації «Свиноводи України», посилаючись на дані дослідження ринку. Так, перші торги літа відбулися в середньому саме за цими цінами для більшості операторів або невеликою корекцією на 0,5−1 грн/кг для окремих гравців ринку.
Як підкреслили аналітики Асоціації, закупівельні ціни залишилися відносно стійкими у першій половині червня, коливаючись у межах 92−94 грн/кг, хоча є як більш високі, так і нижчі пропозиції. Останні, зокрема, стосуються реалізації тварин найгірших кондицій.
Також завдяки позитивній зміні цін на сході та півдні, де нестача живця відчувається гостріше, середньоринкова позначка зупинилася на рівні 92,8 грн/кг, що на 0,3% вище, ніж тижнем раніше.
Що стосується цін у майбутньому, в Асоціації «Свиноводи України» зазначають, що Зелені свята для ринку м'яса пройшли практично непомітно, тому м'ясопереробники здебільшого не очікують на сплески споживчої активності найближчим часом і зростання цін. Частина сподівається, що покращення погодних умов та наближення сезону відпусток дозволить пожвавити торгівлю та уникнути відмов/повернень кінцевої ланки реалізації.
«Водночас заготівельники готуються до посилення тиску сезонних факторів на пропозицію свинини. Хоча відгуки та настрої представників переробки поки що відрізняються, більшість схильні вважати, що ціни закупівлі на майбутніх торгах не зміняться, адже стабільно малоактивну реалізацію збалансує стримана пропозиція кондиційного живця», — зазначають аналітики Асоціації, додаючи, що поки що зростання цін на свинину і продуктів її переробки українцям не варто побоюватися.
Зауважимо, що саме з весни в Україні почали особливо помітно зростати ціни не лише на свинину, а й на багато інших продуктів, товарів та послуг.
Фото: pixabay115
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