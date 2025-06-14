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Ворог зупинений: Зеленський розповів про ситуацію на Сумщині
На Сумщині, де останнім часом тривають інтенсивні бої, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. На Харківщині та Луганщині тривають бої без втрати позицій.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
За його словами, на Південно-Слобідському напрямку (Куп'янськ, Харків) втрат позицій за останній тиждень не зафіксовано.
Щодо Північно-Слобідського напрямку, який охоплює прикордонні райони Сумщини, президент наголосив: ворог зупинений. Найзапекліші бої точаться поблизу Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки, Костянтинівки та Юнаківки.
«Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі росіян. Бої там — уздовж кордону. Ви маєте розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км», — наголосив Зеленський.
За його словами, українські війська сьогодні відновили контроль над Андріївкою.
На Луганському напрямку загрозу, за словами президента, вдалося локалізувати, а у напрямку Костянтинівки українські сили просуваються вздовж траси.
«Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпропетровська область — теж ідуть бої, просувань на сьогодні немає», — зазначив він.
Зазначимо, що 8 червня окупаційні війська посилили обстріли Сумської області. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали сім осіб у Недригайлівській громаді, та ще три — в Есманській.
За словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, для окупантів Суми сьогодні скоріше політична, ніж військова ціль.
Також нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами». Отримали поранення двоє поліцейських. Є руйнування.105
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