Ворог зупинений: Зеленський розповів про ситуацію на Сумщині

На Сумщині, де останнім часом тривають інтенсивні бої, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. На Харківщині та Луганщині тривають бої без втрати позицій.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За його словами, на Південно-Слобідському напрямку (Куп'янськ, Харків) втрат позицій за останній тиждень не зафіксовано.

Щодо Північно-Слобідського напрямку, який охоплює прикордонні райони Сумщини, президент наголосив: ворог зупинений. Найзапекліші бої точаться поблизу Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки, Костянтинівки та Юнаківки.

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«Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі росіян. Бої там — уздовж кордону. Ви маєте розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км», — наголосив Зеленський.

За його словами, українські війська сьогодні відновили контроль над Андріївкою.

На Луганському напрямку загрозу, за словами президента, вдалося локалізувати, а у напрямку Костянтинівки українські сили просуваються вздовж траси.

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«Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпропетровська область — теж ідуть бої, просувань на сьогодні немає», — зазначив він.

Зазначимо, що 8 червня окупаційні війська посилили обстріли Сумської області. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали сім осіб у Недригайлівській громаді, та ще три — в Есманській.

За словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, для окупантів Суми сьогодні скоріше політична, ніж військова ціль.

Також нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами». Отримали поранення двоє поліцейських. Є руйнування.

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