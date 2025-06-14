«Я завжди оберу тебе, крихітко»: суперечка Брукліна Бекхема з Девідом та Вікторією набула серйозних обертів

Напруження у стосунках між Девідом та Вікторією Бекхемами з їхнім сином Брукліном посилилось. Стверджується, що син колишньої футбольної легенди та ікони моди припинив зв'язок з батьками.

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26-річний футболіст ігнорує повідомлення від своєї родини на тлі постійної напруженості, нібито пов'язаної з його дружиною Ніколою Пельц, пише Geo.tv.

Це відбувається на тлі того, як Девід має отримати лицарське звання на честь дня народження короля Чарльза, що зробить Вікторію «леді ​​Бекхем».

Джерела повідомили виданню, що «Бруклін сказав своїй родині, що не хоче жодних контактів, і не відповідає тим, хто намагається з ним зв'язатися».

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Однак інший інсайдер спростував ці заяви, сказавши: «Це схоже на ще одну навмисну​​ спробу спотворити правду. Це лише відвертає увагу від тої честі, якої удостоїли батька Брукліна».

Минулого місяця Бруклін надіслав чітке повідомлення своїм знаменитим батькам та братам з сестрою, давши їм зрозуміти, що він обере свою дружину лише у випадку загострення ситуації. У нещодавньому відео з Беверлі-Гіллз Брукліна помітили на мотоциклі з Ніколою. «Весь мій світ, — казав там хлопець — Я буду любити тебе вічно. Я завжди оберу тебе, крихітко, ти найдивовижніша людина, яку я знаю, крихітко».

Тим часом у Девіда та Вікторії з'явився ще один привід для хвилювання: 22-річний син Ромео закрутив роман із 30-річною німецькою моделлю.

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