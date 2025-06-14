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«Я завжди оберу тебе, крихітко»: суперечка Брукліна Бекхема з Девідом та Вікторією набула серйозних обертів
Напруження у стосунках між Девідом та Вікторією Бекхемами з їхнім сином Брукліном посилилось. Стверджується, що син колишньої футбольної легенди та ікони моди припинив зв'язок з батьками.
26-річний футболіст ігнорує повідомлення від своєї родини на тлі постійної напруженості, нібито пов'язаної з його дружиною Ніколою Пельц, пише Geo.tv.
Це відбувається на тлі того, як Девід має отримати лицарське звання на честь дня народження короля Чарльза, що зробить Вікторію «леді Бекхем».
Джерела повідомили виданню, що «Бруклін сказав своїй родині, що не хоче жодних контактів, і не відповідає тим, хто намагається з ним зв'язатися».
Однак інший інсайдер спростував ці заяви, сказавши: «Це схоже на ще одну навмисну спробу спотворити правду. Це лише відвертає увагу від тої честі, якої удостоїли батька Брукліна».
Минулого місяця Бруклін надіслав чітке повідомлення своїм знаменитим батькам та братам з сестрою, давши їм зрозуміти, що він обере свою дружину лише у випадку загострення ситуації. У нещодавньому відео з Беверлі-Гіллз Брукліна помітили на мотоциклі з Ніколою. «Весь мій світ, — казав там хлопець — Я буду любити тебе вічно. Я завжди оберу тебе, крихітко, ти найдивовижніша людина, яку я знаю, крихітко».
Тим часом у Девіда та Вікторії з'явився ще один привід для хвилювання: 22-річний син Ромео закрутив роман із 30-річною німецькою моделлю.367
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