За три роки ситуація змінилася не на користь росіян: експерт про наступ на Одесу

Не маючи змоги захопити Одесу, ворог продовжує тероризувати мирних мешканців міста. Заступник начальника штабу ВМС (2004−2020 рр.) Андрій Риженко переконаний, що для успішної висадки десанту окупантів в Одесі необхідні удари ще з двох напрямків. Мова йде про удар з напрямку Миколаєва та так званого Придністров'я, вважає військовий.

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«Такі побоювання були три роки тому, коли в березні 2022 року росіяни як мінімум тричі намагалися висадити десант. Така ситуація могла мати місце, але цього не сталося. За ці три роки ситуація дійсно змінилася не на користь росіян… Берегова оборона отримала сучасне озброєння — проти корабельні ракети й морські ударні дрони. Крім того, флот десантних кораблів ворога ослаб, бо частину знищено і багато що виведено з ладу. Всі ці їхні залякування — дійсно інформаційно-психологічний вплив», — сказав Риженко.

Додамо, що президент Володимир Зеленський 11 червня у своїй промові на саміті «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі заявив, що рф цілеспрямовано загрожує півдню України.

«І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях», — заявив президент.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна налагодила виробництво модернізованих ракет «Нептун», які уразили крейсер «Москва», та інших високоточних ракет, що можуть бити на сотні кілометрів.

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