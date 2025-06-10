Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів

У той час, як у Німеччині жителі не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus, Україна може обійтися й деякими власними розробками. З цією метою українська сторона сьогодні масштабує виробництво власних засобів ураження: модернізованих ракет «Нептун», модернізованої системи С-200, оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» та інших. Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, який підкреслив, що українська зброя вже не просто альтернатива західним засобам ураження — вона впевнено перевершує їх за дальністю та ефективністю.

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«Грім-2», модернізовані «Нептун» та С-200 — усі ці розробки завдають точних ударів по російській інфраструктурі.

Так, ракетний комплекс «Грім-2» є розробкою КБ «Південне» та був публічно представлений на військовому параді у День Незалежності України у 2020 році. За інформацією з відкритих джерел, бойова частина ракети має 480 кг. Вона може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникну осколково-фугасну частину. Бортова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації та наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними та іншими).

«Грім-2» може летіти так званою аеробалістичною траєкторією — здійснюючи непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет. Це збільшує шанси ракети подолати протиповітряну оборону супротивника. До речі, подібні властивості мають і російські ракети «Іскандер».

Судячи з наявної інформації, реальна дальність комплексу «Гром-2» може становити до 500 кілометрів. Це пропорційно тактико-технічним характеристикам німецьких ракет Taurus і майже вдвічі перевищує дальність американських ATACMS — 300 кілометрів. Дальності «Грома» вистачає для знищення будь-якої цілі на окупованій території України. А у разі потреби її вистачить, щоб дістатися до передових аеродромів та військових баз на території суміжних держав.

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Вперше про застосування «Грома-2» у березні 2023 року заявили у міноборони країни-окупанта.

Ще однією розробкою КБ «Південне» є новий український ракетний комплекс «Вільха», створений на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч». Це повністю українська розробка, яка перевершує всі параметри «Смерчу». Слід зазначити, що всі комплектуючі для «Вільхи» вітчизняні, включно з системою управління, новим ракетним паливом, новою бойовою частиною. «Вільха» — це не тільки створення ракети, а й конструювання повноцінного ракетного комплексу.

Також експерт відзначає глибоку модернізацію радянського ЗРК С-200, призначеного для боротьби з літаками, повітряними командними пунктами, постановниками перешкод та іншими пілотованими та безпілотними засобами повітряного нападу на висотах від 300 метрів до 40 км, що летять зі швидкостями до 4300 км/год на дальності до 300 км. Хоча самі комплекси вважаються застарілими, у ЗСУ їм явно провели певну модернізацію:

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1) у С-200 напівактивне радіолокаційне наведення, що дозволяє атакувати наземні цілі;

2) найімовірніше, поміняли й бойову частину ракети, яка мала невелику вагу у 220 кг при загальній вазі ракети 7 тонн, при цьому з 220 кг лише 90 кг — це вибухові речовини, а решта — елементи ураження;

3) потрібно було змінювати ще й двигун, тому що він у С-200 рідкопаливний, що погіршує її можливості порівняно з твердопаливним двигуном.

«Зауважу, що розвиток власних засобів ураження — у пріоритеті України. У липні 2024 р. президент заявив, що Україна наближається до застосування вітчизняних балістичних ракет, 27 серпня 2024 р. він офіційно підтвердив успішні випробування першої вітчизняної балістичної ракети. На початку травня поточного року на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача президент України дав доручення максимально прискорити створення української балістичної ракети. Війна має відчуватися там, звідки вона прийшла. А наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України», — наголосив Дмитро Снєгирьов.

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Зауважимо, що в ніч з 8 на 9 червня окупанти встановили новий рекорд за кількістю засобів повітряного нападу, використавши 499 дронів та ракет.

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