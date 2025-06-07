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«Це сумно, а вона так старається»: батько розкритикував образ Меган Маркл
Меган Маркл знову в центрі уваги, але не через успіх її серіалу на Netflix, а завдяки рідному батьку. Томас Маркл не вагаючись висловив своє невдоволення тим, як вона презентує себе перед камерою. За словами чоловіка, донька «ніколи не була автентичною», і все, що вона робить, здається «заздалегідь спланованим і відрепетируваним». Він додав, що його дочка не спонтанна, риса, яку він вважає необхідною для того, щоб особистість справді знайшла зв'язок з аудиторією, пише видання Eda tv.news.
«Кулінарні шоу жахливо нудні, якщо ведучий не має до них пристрасті», — сказав батько Маркл.
Він посилався на те, що аудиторію приваблюють ті, хто виявляє радість від того, що робить.
Для нього найкращі кухарі роблять помилки, веселяться та залишаються людьми, але не Меган.
«Вона просто хоче бути ідеальною. Це сумно, бо вона так старається бути в центрі уваги», — додав Томас.
Окрім своїх думок про серіал, Томас Маркл також спростував нещодавню заяву Меган про її дитинство. Меган згадала, що її родина вечеряла фастфудом або готовими стравами, що її батько рішуче заперечував. Томас сказав: «Іноді ми їли перед телевізором, яка родина не їсть?» Також він запевнив, що гроші ніколи не були проблемою. Чоловік наголосив, що родина їла поза домом тричі на тиждень, а решту часу замовляла їжу на винос.
Додамо, що скандали продовжують супроводжувати Меган Маркл. Нещодавно вона втрапила в халепу через коментарі про гроші, а раніше її та принца Гаррі звинуватили у лицемірстві.601
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