Україна U21 з голами Ваната та Брагару перемогла Фінляндію на Євро-2025: відеоогляд матчу

У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка поступилася у стартовій зустрічі Данії (2:3), провела у словацькому Кошиці другий матч групового турніру чемпіонату Європи проти команди Фінляндії, що у 1-му турі зіграла внічию з Нідерландами (2:2).

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Євро-2025. Група D. 2-й тур

Україна U21 — Фінляндія U21 — 2:0

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Батагов, Козик (Салюк, 69), Бражко, Очеретько (Рубчинський, 62), Ярмолюк, Велетень (Смоляков, 90+2), Брагару (Волошин, 62), Ванат (В'юнник, 69).

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Голи: Ванат (28), Брагару (49).

На 90+1-й хвилині вилучено Бражка.

Ще в одному поєдинку ігрового дня у групі зіграють Данія та Нідерланди (початок — о 22:00).

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Становище команд: 1. Данія — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 3:2); 2. Україна — 3 (2; 4:3); 3. Нідерланди — 1 (1; 2:2); 4. Фінляндія — 1 (2; 2:4).

Як відомо, в останньому матчі в групі українська команда зустрінеться 18 червня з нідерландцями. Нагадаємо, що з групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Ще у двох квартетах у другому турі чемпіонату Європи зафіксовано такі результати:

Група А. Іспанія — Румунія — 2:1, Словаччина — Італія — 0:1.

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Становище команд: 1. Іспанія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:3); 2. Італія — 6 (2:0); 3. Словаччина — 0 (2:4); 4. Румунія — 0 (1:3).

Група С. Португалія — Польща — 5:0, Франція — Грузія — 3:2.

Становище команд: 1. Португалія — 4 (5:0); 2. Франція — 4 (3:2); 3. Грузія — 3 (4:4); 4. Польща — 0 (1:7).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 дізналася суперників у відбірній групі Євро-2027.

Фото uaf.ua

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