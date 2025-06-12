Україна U21 прикро програла Данії на старті Євро-2025: відеоогляд матчу

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка перемогла в останньому спарингу Іспанію, провела на «Татран Арені» у словацькому Пряшеві перший матч групового турніру чемпіонату Європи проти своїх однолітків із Данії.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2025. Група D. 1-й тур

Україна U21 — Данія U21 — 2:3

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Козик, Роман (В'юнник, 55), Бражко, Очеретько, Рубчинський (Ярмолюк, 64), Волошин (Салюк, 64), Брагару (Квасниця, 80), Ванат.

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Голи: Волошин (22), Брагару (78) — Бішофф (63), Вік (81), Осула (88).

Ще в одному матчі ігрового дня у групі зіграють Фінляндія та Нідерланди (початок — 22:00).

У поєдинках в квартеті наша «молодіжка» 15 червня зустрінеться в Кошиці з фінами, а 18-го в Пряшеві — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

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В інших групах на старті Євро-2025 зафіксовано такі результати: група А — Словаччина — Іспанія — 2:3; Італія — Румунія — 1:0; група С — Польща — Грузія — 1:2, Португалія — Франція — 0:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України перемогла Нову Зеландію та фінішувала на турнірі у Торонто на другому місці.

Фото uaf.ua

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