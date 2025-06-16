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Спорт

Україна U21 — Нідерланди U21: де і коли дивитись онлайн вирішальний матч у групі Євро-2025, ставки букмекерів

12:03 16 червня 2025
Молодіжна збірна України з футболу

У середу, 18 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка програла Данії (2:3) і перемогла Фінляндію (2:0), проведе на «Татран Арені» у словацькому Пряшеві вирішальний матч у групі фінального турніру чемпіонату Європи проти команди Нідерландів, що зіграла унічию з фінами (2:2) та поступилася данцям (1:2).

У минулі роки молодіжні збірні України та Нідерландів протистояли один одному дев'ять разів. «Жовто-сині» відсвяткували дві перемоги, три зустрічі завершилися внічию і чотири рази вигравали «помаранчеві» (загальна різниця м'ячів — 13:6 на користь нідерландців). До речі, у двох поєдинках матчу в рамках фінальних турнірів Євро суперники по одному разу здолали один одного: на Євро-2006 Україна перемогла в групі (2:1), але поступилася Нідерландам у вирішальному матчі турніру (0:3).

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Мікаеля Райцигера, яким для виходу з групи необхідна лише перемога (і невиграш фінів чи виграш не більше ніж один м'яч у паралельній зустрічі). Наприклад, контора Favbet приймає ставки на перемогу України («жовто-синіх» влаштує і нічия) з коефіцієнтом 3,45 на мирний результат — 4,15, на виграш Нідерландів — 1,80.

У прямій трансляції поєдинок Україна U21 — Нідерланди U21 дивіться о 19:00 на безкоштовних телеканалах «Перший» та MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах. Також пряму трансляцію зустрічі проведе медіасервіс MEGOGO.

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Євро-2025. Група D. 3-й тур

18 червня (середа)

Україна U21 — Нідерланди U21 19:00 «Перший», MEGOGO, MEGOGO Спорт

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У паралельному матчі у групі в Кошиці зіграють Данія, яка достроково вийшла з групи з першого місця, та Фінляндія. Нагадаємо, що путівки до плей-оф дістануться двом найкращим збірним.

Становище команд: 1. Данія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:3); 2. Україна — 3 (4:3); 3. Нідерланди — 1 (3:4); 4. Фінляндія — 1 (2:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» дізналася про суперників у відбірній групі Євро-2027.

Фото uaf.ua

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