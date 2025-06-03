«Настав час покарати путіна — він чинить опір миру», — американський сенатор

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем висловив упевненість, що Конгрес США ухвалить жорсткі санкції проти росії та Китаю.

«Зараз настав час покласти край цій війні, і настав час Китаю заплатити ціну за підтримку путіна, — цитує Грема n-tv. - Президент США Дональд Трамп мав рацію, що запропонував російському президенту путіну сісти за стіл переговорів».

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На думку сенатора, настав час покарати путіна, бо він чинить опір миру.

«Маю впевненість, що Сенат ухвалить пакет санкцій і що Трамп не перешкоджатиме його впровадженню», — наголосив сенатор.

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Зараз, за словами сенатора Грема, законопроєкт має підтримку 82 сенаторів США. Пакет санкцій надає важіль, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Трамп знову висловив розчарування путіним, але санкції не вводить.

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