Не впевнені, що росіяни зупиняться: НАТО розширює супутникове спостереження за Україною та східним флангом

НАТО запроваджує нову систему супутникового спостереження, призначену для моніторингу військової діяльності в Україні та вздовж східних кордонів Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на старшого командувача НАТО, адмірала П'єра Вандьє.

ВІДЕО ДНЯ

Ініціатива під назвою «Розумна індикація та попередження про широке зонування» (SINBAD) має на меті дозволити НАТО сканувати великі території. Аналітика на основі штучного інтелекту виявлятиме зміни та попереджатиме союзників про потенційні загрози, йдеться у звіті. Мова про те, аби спостерігати за маневрами, переміщенням військ та операціями на полі бою.

«Сьогодні ми не впевнені, чи зупиняться росіяни в Україні, — каже Вандьє. — Тепер ми можемо сказати їм: ми спостерігаємо за вами».

Здатність контролювати переміщення військ та виявляти потенційні порушення режиму припинення вогню стала ключовим питанням для європейських союзників.

РЕКЛАМА

НАТО почала розробляти космічне спостереження після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. SINBAD — це пілотний проєкт, запущений напередодні масштабнішого розгортання космічного спостереження НАТО, запланованого на січень 2026 року, за словами представника Альянсу. Космічне спостереження є однією з ключових сфер, у яких НАТО значною мірою спирається на можливості США. Інші члени Альянсу намагаються відновити баланс своєї залежності від США після того, як президент Дональд Трамп відмовився від допомоги Європі, щоб зосередитися на загрозах з Азії.

Однак американський президент так і не зміг завадити війні між Ізраїлем і Іраном. А це, на думку аналітика та військовслужбовця ЗСУ Віктора Андрусіва, стає крапкою в «миротворчих зусиллях» Трампа і ще однією історією, в якій його кинув путін.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook