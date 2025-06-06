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Україна дала зрозуміти: боротьба ще далека від завершення
Українські безпілотники прорвали оборону росії в рамках операції під кодовою назвою «Павутина», завдавши нищівних ударів по стратегічним військовим об’єктам. Внаслідок атаки було знищено близько 40 бомбардувальників дальнього радіусу дії, які відігравали ключову роль у військовій доктрині кремля.
Як пише видання Washington Post, ці удари не лише засвідчили технологічну та тактичну перевагу України, а й стали чітким сигналом для міжнародних партнерів. Київ демонструє свою здатність протистояти військовій загрозі, навіть в умовах можливої втрати підтримки США.
Водночас дії України контрастують із варварськими ударами росії по цивільних об’єктах. Поки рф завдавала ударів по житлових районах Києва, порту Одеси та транспортній інфраструктурі Харкова, Україна зосередила свої сили на легітимних військових цілях, що вкотре підтверджує моральну прірву між двома сторонами конфлікту.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЗСУ вразили у брянській області росії «Іскандери», які готували до обстрілу України.
На фото у заголовку Ту-95МС з ракетами Х-101204
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