«Відсутні докази про участь у воєнних діях»: з активіста Шабуніна стягнуть податковий борг у 126 тис. грн

Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна в розмірі 126,4 тис. грн. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстр судових рішень.

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Як зазначив журналіст та військовий Володимир Бойко, Віталій Шабунін оголосив збір грошей на відбудову власного будинку після пожежі, яка сталася ще у 2020 році.

«Чи дійсно люди переказували гроші, чи в такий спосіб Шабунін лише легалізував свої кошти достеменно не відомо. Але точно відомо, що з отриманих грошових подарунків Шабунін мав заплатити 227 тис. 438 грн 92 коп. податку з доходу, а він сплатив лише 101 тис. грн», — підкреслив журналіст.

У зв’язку з цим Головне управління Державної податкової служби в м. Києві нарахувало Шабуніну податкове зобов’язання в розмірі 126 438,92 грн.

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Як зазначає Бойко, решту податків активіст сплачувати відмовився. З початком повномасштабного вторгнення для цього з'явився ще й додатковий привід: Шабунін заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Однак, як зазначається в рішенні, суд не знайшов доказів, що активіст «був задіяний до безпосередньої участі у воєнних діях, які перешкоджали йому виконати податкові зобов'язання, які ним самостійно задекларовані ще за 2020 рік».

«Шабунін, який насправді ані дня не брав участі у воєнних діях, нині командує відділенням польового механізованого хлібозаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення Сил логістики ЗСУ в м. Харків. Він отримав 345 тис. 070 грн грошового забезпечення як військовослужбовець і 2 млн 334 тис. 119 грн доходу від підприємницької діяльності. Що ж це за військова служба, де мобілізований під час війни займається підприємницькою діяльністю?» — зазначає Бойко.

Нагадаємо, що ДБР також розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder.

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