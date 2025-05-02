Шабунін погрожує побиттям ексзаступнику міністра оборони Дейнезі за критику ЦПК

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, який ухилявся від служби в армії, погрожує побити колишнього заступника міністра оборони Віталія Дейнегу. Так Шабунін відреагував на коментар Дейнеги під постом Тетяни Ніколаєнко, яка поширила критику оборонних реформ ексміністра Олексія Резнікова з боку іншої очільниці «ЦПК» — Дар’ї Каленюк.

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«Це дуже смішно. Спочатку ці клоуни його лобіювали. Потім протягнули купу своїх людей (зокрема з пацієнтських організацій та дем альянсу). Потім у них щось розладилось і тепер вони з Рустемом вороги ;) А коли я трошки більше року тому писав те саме — вони ще й мене критикували і бігали по ефірами та казали, як вони майже перемогли корупцію в МО. Тупо клоуни які втікли з цирку. Абсолютно аморальні пристосуванці», — написав Дейнега.

Майже одразу на цю критику відреагував Шабунін: «Слухай ти, нікчема, ще раз скаже у бік Каленюк щось на зразок (цитую тебе) „клоун“, я тобі сам хлібало розвалю. Це зрозуміло», — написав Шабунін Дейнезі.

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Після цього опоненти почали вирішувати, де зустрітися для вияснення стосунків, але не визначилися — зробити це в Києві чи Харкові.

Бажання поспілкуватися з Шабуніним також висловив член партії «Демократична сокира» Тарас Котов, який раніше критикував ЦПК та його співзасновницю Дар’ю Каленюк.

Інші користувачі запитали, звідки у військовослужбовця Шабуніна стільки часу на коментарі у соцмережі.

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Раніше ексміністр інфраструктури Омелян розкритикував антикорупційну діяльність Шабуніна і ЦПК.

«Центр протидії корупції» так потужно бореться з корупцією і понастворював стільки дієвих інструментів, відстояв стільки правок до законів, що корупції стало більше в рази", — коментував Омелян під дописом Шабуніна у соцмережі.

Він нагадав, що «ви гаряче адвокатували за Умєрова, який через деякий час теж став для вас поганим».

А політичний експерт Тарас Загородній вказував на маніпуляції з боку ЦПК щодо контрактів Міноборони.

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«Замість того, щоб працювати над підтримкою українських виробників, частина „антикорупціонерів“ перетворила свою діяльність на конвеєр скандалів… Якщо ці люди справді хочуть навести порядок, то варто працювати із доказами та реальними проблемами, а не тиражувати панічні заголовки. Бо війна — це не час для хайпу», — писав Загородній.

Як відомо, найближчим часом Шабуніну мають повідомити про підозру у справі про фіктивну службу в армії. ДБР вже розслідує низку кримінальних справ щодо нього. Зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

Як писали «ФАКТИ», від Уряду вимагають скасувати бронь для грантовиків. Зокрема, юридична спільнота зареєструвала на сайті КМУ петицію, в якій пропонує припинити бронювання працівників донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. На їхню думку, це дасть можливість підтримати армію та сформувати нові бригади ЗСУ.

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