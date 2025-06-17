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Багет із фаршем для перекусу на природі: готується за 10 хвилин на сковорідці або мангалі
Фудблогерка з Рівного Альона Карпюк, яка раніше поділилася рецептом курки по-міланськи, розказала, як приготувати міні багет з фаршем. За її словами, цю закуску можна приготувати за 10 хвилин.
«Міні багети — хрумкі, ароматні, з м’якою серединою — ідеальна основа для перекусів на природі», — написала вона.
Для приготування можна обрати гречаний багет, подовий класичний або багет з насінням.
Спосіб приготування:
«Я вирішила зробити улюблені багети з фаршем і сиром — готується за 10 хвилин! Їх можна приготувати прямо на мангалі, або якщо ви вдома — на сковороді. Просто розрізаємо багет, на одну частину викладаємо фарш, на іншу — сир. Об’єднуємо, обгортаємо у фольгу — і на жар. Аромат неймовірний! А ще вони зручно тримаються в руці, не кришаться і швидко зникають. Хрумкі зовні, м’які всередині — це все завдяки особливому способу випікання у подових печах», — написала Карпюк.
Як писали «ФАКТИ», раніше Альона Карпюк запронувала зробити салат «Оселедець під шубою» у вигляді торту. Інгредієнти для такого салату не лише традиційні, як морква, картопля, оселедець, цибуля, майонез, буряк, сіль, але й яйця, кріп, желатин та вода.154
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