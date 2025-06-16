На сцену повертатись на планує: стало відомо, чи загрожує Аллі Пугачовій заборона на в’їзд до Латвії

Після того, як латиські чиновники заборонили в'їзд до своєї країни Христині Орбакайте, Алла Пугачова гаряче підтримала доньку.

А сьогодні стало відомо, що Латвія заборонила в'їзд кільком російським артистам. Тому, деякі недоброзичливці «потирали руки» від задоволення, сподіваючись, який станеться скандал, коли на фестиваль Лайми Вайкулє до Юрмали не пустять і Аллу Пугачову.

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Втім, продюсер Павло Рудченко в розмові з російськими пропагандистами заявив, що цього, скоріш за все, не станеться. Але причину він назвав не надто переконливу.

«Я думаю, Пугачова сама вже не прагнутиме давати концерти, через вік. Їй вже тяжко працювати на велику аудиторію. Мені здається, вона вже бачить себе на певній пенсії», — зазначив продюсер.

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Павло Рудченко нагадав, що виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» вже досягла солідного віку, коли хочеться відпочивати в комфортному містечку і радіти життю, а не збирати повні стадіони глядачів. Саме тому, на думку продюсера, сенсу у забороні співачці на в'їзд до Латвії немає.

«Наразі я не бачу, щоб Алла Борисівна планувала займатися гастрольною діяльністю. Відповідно, тоді й забороняти нема чого», — заявив Павло Рудченко.

В той же час нещодавно, нагадаємо, Алла Пугачова погодилась стати обличчям українського салону на Кіпрі. Тому, можливо, що це лише припущення продюсера.

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