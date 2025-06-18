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Почніть з України: у Франції звернулись до путіна після страшної атаки по Києву
Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро відреагував на масований удар росії по Києву у ніч проти 17 червня. Він порадив путіну, який пропонує себе як посередника у врегулюванні ірано-ізраїльського конфлікту, в першу чергу встановити мир в Україні і тільки після того вже братися за Близький Схід.
«Смертельна атака по Україні з боку режиму володимира путіна, чия жорстокість і цинізм справді не знають меж. кремлю, який прагне миру на Близькому Сході: почніть з України. Співчуття родинам», — написав Жан-Ноель Барро у соцмережі Х.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів відбулись влучання у житлові квартали Києва та Одеси. Відомо про щонайменше 14 жертв у столиці та двох загиблих у Одесі. За словами глави МЗА Андрія Сибіри, рф навмисно організувала атаку під час саміту G7, аби показати свою зневагу до Сполучених Штатів Америки.
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