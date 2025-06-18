Почніть з України: у Франції звернулись до путіна після страшної атаки по Києву

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро відреагував на масований удар росії по Києву у ніч проти 17 червня. Він порадив путіну, який пропонує себе як посередника у врегулюванні ірано-ізраїльського конфлікту, в першу чергу встановити мир в Україні і тільки після того вже братися за Близький Схід.

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«Смертельна атака по Україні з боку режиму володимира путіна, чия жорстокість і цинізм справді не знають меж. кремлю, який прагне миру на Близькому Сході: почніть з України. Співчуття родинам», — написав Жан-Ноель Барро у соцмережі Х.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів відбулись влучання у житлові квартали Києва та Одеси. Відомо про щонайменше 14 жертв у столиці та двох загиблих у Одесі. За словами глави МЗА Андрія Сибіри, рф навмисно організувала атаку під час саміту G7, аби показати свою зневагу до Сполучених Штатів Америки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що терпіння Трампа до путіна гальмує санкції проти росії.

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