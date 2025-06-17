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«Чистої води тероризм»: Зеленський відреагував на нічний обстріл України

10:59 17 червня 2025
Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл України&nbsp;— Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України, який стався в ніч на 17 червня.

«Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва», — повідомив президент.

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За його словами, досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів.

«Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким. Такі атаки — чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди», — зазначив президент.

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Як писали «ФАКТИ», у Києві є руйнування та багато загиблих після нічного масованого удару ворога.

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