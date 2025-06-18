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Партнер Хорошковського Вадим Григор’єв веде бізнес з росіянами й не під санкціями: чому правоохоронці й влада мовчать, — журналіст
Вадим Григор’єв, молодший партнер колишнього високопосадовця Валерія Хорошковського, який відомий ще, як власник меблевої компанії MERX, продовжує активно вести бізнес в Україні, маючи при цьому тісні фінансові зв’язки з росією. Попри війну та антиросійські санкції, Григор’єв платить податки агресору, володіє активами у рф та веде спільний бізнес із громадянами росії.
Про це пише Володимир Бондаренко.
«За останній час він офіційно придбав у Києві кілька великих об’єктів нерухомості на сотні мільйонів гривень: готель „Ермітаж“, офісні центри, адміністративні будівлі та бізнес-центр „Ренесанс“. Частина операцій здійснена через підприємства „Дніпробудмашина“ та Житомирський меблевий комбінат», — повідомив Бондаренко.
Крім того, журналіст, посилаючись на дані Антимонопольного комітету, написав, що Григор’єв контролює кілька компаній на Кіпрі, які пов’язані з офшорами, що у 2023 році сплатили до російського бюджету понад півтора мільярда рублів.
«Він також є співвласником підприємств із громадянами рф, зокрема ТОВ „АМПЛЕКС-ГРУП“ та ТОВ „Рентсейл“. Особливо резонансним є факт, що теща Григор’єва має російський паспорт, а на неї оформлена вілла в окупованому Криму. Це викликає підозри у можливому відмиванні російських грошей через українські активи», — додав Бондаренко.
Він зауважив, що, попри всі ці факти, правоохоронні органи — Держфінмоніторинг, СБУ та РНБО — не реагують: санкції проти Григор’єва не запроваджують, його бізнес не перевіряють, а активи не конфіскують і не передають в управління АРМА.
Раніше повідомлялося, що колишній СБУшник Шило вибудував транснаціональний бізнес під прикриттям війни.72
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