Постраждали медики: російські терористи скинули вибухівку на авто екстреної медичної допомоги

У Херсоні, який щодня перебуває під атаками окупантів, поранено двоє медиків. В ніч на 18 червня ворог скинув вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у Херсонській міській раді.

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«Близько опівночі російські терористи з дрона вдарили по авто „екстренки“, бригада якої прибула на виклик у Корабельному районі. 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», — йдеться у повідомленні.

Їх було оперативно доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Херсон, який перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії, щоденно страждає від російських атак. Правобережну частину Херсонщини ЗСУ звільнили восени 2022 року, але лівобережжя області залишається під окупацією росії. Окупанти активно використовують дрони проти мирних жителів області. За минулу добу в області 2 людини загинули, постраждали 34.

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Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю. Постраждало підприємство, склади, житло людей. Було знищено відділення «Нової пошти».

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