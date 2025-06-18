- 12:50 Національна премія імені Патона: серед номінантів — службовці з неоднозначною репутацією
- 12:25 Порошенко пішов на співпрацю з партією влади заради закриття кримінальних справ, — ЗМІ
- 12:20 Хрест на планах путіна висадити десант біля Одеси: окупанти наразі не мають, що протиставити українським «вовчим зграям»
- 12:07 Україна U21 — Нідерланди U21: де дивитись сьогодні онлайн вирішальний матч у групі Євро-2025, ставки букмекерів
- 12:06 Зірки допоможуть: які знаки Східного гороскопу скоро купатимуться в грошах
- 11:59 Постраждали медики: російські терористи скинули вибухівку на авто екстреної медичної допомоги
- 11:47 Загрожує до 40 років в’язниці і штраф у 2 млн доларів: лікар Меттью Перрі визнав себе винним у смерті актора
- 11:24 Ми дома: популярна акторка разом з дітьми повернулася до України
- 11:19 Партнер Хорошковського Вадим Григор’єв веде бізнес з росіянами й не під санкціями: чому правоохоронці й влада мовчать, — журналіст
- 10:57 Коли не допомагає засіб з магазину: блогерка Марина порадила, як перемогти вапняний камінь в унітазі без хімії
- 10:51 «Нова пошта» працюватиме мобільно: у Запоріжжі російські БПЛА знищили відділення оператора
- 10:25 Підтверджено любов’ю: які авто найчастіше дарують українці
Постраждали медики: російські терористи скинули вибухівку на авто екстреної медичної допомоги
У Херсоні, який щодня перебуває під атаками окупантів, поранено двоє медиків. В ніч на 18 червня ворог скинув вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у Херсонській міській раді.
«Близько опівночі російські терористи з дрона вдарили по авто „екстренки“, бригада якої прибула на виклик у Корабельному районі. 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», — йдеться у повідомленні.
Їх було оперативно доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Херсон, який перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії, щоденно страждає від російських атак. Правобережну частину Херсонщини ЗСУ звільнили восени 2022 року, але лівобережжя області залишається під окупацією росії. Окупанти активно використовують дрони проти мирних жителів області. За минулу добу в області 2 людини загинули, постраждали 34.
Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю. Постраждало підприємство, склади, житло людей. Було знищено відділення «Нової пошти».33
Читайте нас у Facebook
Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара
Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня