41.16 / 41.73 47.60 / 48.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Постраждали медики: російські терористи скинули вибухівку на авто екстреної медичної допомоги

11:59 18 червня 2025
У Херсоні авто швидкої стало мішенню для російського дрона, фото з відкритих джерел

У Херсоні, який щодня перебуває під атаками окупантів, поранено двоє медиків. В ніч на 18 червня ворог скинув вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у Херсонській міській раді.

«Близько опівночі російські терористи з дрона вдарили по авто „екстренки“, бригада якої прибула на виклик у Корабельному районі. 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», — йдеться у повідомленні.

Їх було оперативно доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Херсон, який перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії, щоденно страждає від російських атак. Правобережну частину Херсонщини ЗСУ звільнили восени 2022 року, але лівобережжя області залишається під окупацією росії. Окупанти активно використовують дрони проти мирних жителів області. За минулу добу в області 2 людини загинули, постраждали 34.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю. Постраждало підприємство, склади, житло людей. Було знищено відділення «Нової пошти».

РЕКЛАМА
33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Третина пенсіонерів отримує лише по 3,3 тисячі гривень. Фото Pixabay

Пенсійний фонд зобов’язали виплатити підвищені пенсії: хто отримає гроші додатково

Лаванда, фото з відкритих джерел

Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня

Співачка Наталія Могилевська. Фото Instagram

Очей не можна відвести: мережа в захваті від Наталі Могилевської у купальнику (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів