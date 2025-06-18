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Окупанти атакували пожежну частину на Херсонщині: поранено трьох рятувальників
В ніч на 18 червня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє медиків.
А сьогодні вдень окупанти атакували з дрона пожежну частину у Білозерці на Херсонщині.
За інформацією Херсонської ОВА, через скидання вибухівки з дрона постраждали троє працівників ДСНС, яким 24, 31 та 38 років.
Рятувальники дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У двох співробітників, крім цього, ще й уламкові поранення.
Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
«Російські війська завдали удару по підрозділу ДСНС. Унаслідок влучання трьох ворожих FPV-дронів в одну з пожежно-рятувальних частин Херсонської області, травмовані три рятувальники. Їх доставили до медзакладу для обстеження. Крім того, пошкоджені будівля підрозділу, ворота пожежного депо, покрівля, вікна та автомобіль», — уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині росіяни атакували саперів — навели ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. В результаті один піротехнік загинув, його колеги отримали поранення.37
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