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Немає сил плакати: Ілона Гвоздьова показала, як відновлює сили
Популярна танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, яка подала на розлучення, показала, як відновлюється після важких новин. На своїй сторінці у соціальній мережі Ілона виклала відео, на якому займається фізичними вправами. Танцівниця додала, що саме так рятує себе на фізичному та ментальному рівні. Вона звернулася до підписників, які також переживають важкі часи.
«День жалоби в Києві, — написала Гвоздьова. — Та більше в мене немає сил плакати, бо щодня — нові трагедії й нові втрати. Щодня нас морально й фізично знищують.
Я не можу повернути загиблих, але можу працювати над собою — над своїм тілом і своїми думками. Щоб ставати сильнішою. Щоб витримати.
Попри все я намагаюся духовно зростати, вірити в добро. І я вірю: мир обов’язково настане.
Краще крепатура в тілі, ніж пустота в душі".
Підписники підтримали Ілону та додали, що у них ті ж самі думки.
«Кожен з нас може повпливати на себе, як сприймати, що робити, — погодилися у відповідь. — Чи далі ридати і зводити себе з розуму, чи взяти себе в руки, зайнятись тілом, душею, роботою, заробляти та допомагати. Так з нас буде точно більше користі. Тримаймося».
Раніше відома танцюристка Ілона Гвоздьова звернулася до мережі і розповіла про те, що відчуває, перебуваючи у складні часи за кордоном.294
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