Хашлама від Олексія Міля: навариста і неймовірно смачна

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом «гнізд» з фаршу та грибною начинкою, розповів фоловерам, як готувати страву вірменської кухні хашламу. Ця страва — щось середнє між рагу та супом. Зазвичай хашламу готують з кількома видами м'яса, овочами та прянощами.

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«Вірменська хашлама — неймовірно смачна та навариста страва», — пише на своїй сторінці у соцмережах Олексій Міль.

Інгредієнти: 2 цибулини;

2 морквини;

700 г телятини;

700 г картоплі;

2−3 зубчики часнику;

2 великі помідори;

1−2 солодкі перці;

Пиво — 500 мл;

2 лаврові листи;

Сіль, перець, коріандр, пучок петрушки. Приготування: РЕКЛАМА В каструлю шарами викладаються нарізана кільцями цибуля та шматочками морква.

Зверху — телятина, нарізана середніми шматками, яка перчиться та присипаєтсья коріандром.

Наступний шар — томати, нарізані кружальцями, далі — перець шматочками, цілі зубчики часнику.

Далі в ємність викладається ціла картопля — варто брати невеликі чи середні бульби.

Додається пучок кропу, лаврове листя та сіль.

М'ясо та овочі заливаються пивом та готуються на середньому вогні годину — півтори. Перемішувати страву не потрібно.

Перед подачею присипати зеленню.

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Фото — скріншот

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