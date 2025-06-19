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Книга рецептів
14:01 — 19 червня 2025
Хашлама від Олексія Міля: навариста і неймовірно смачна
Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом «гнізд» з фаршу та грибною начинкою, розповів фоловерам, як готувати страву вірменської кухні хашламу. Ця страва — щось середнє між рагу та супом. Зазвичай хашламу готують з кількома видами м'яса, овочами та прянощами.
«Вірменська хашлама — неймовірно смачна та навариста страва», — пише на своїй сторінці у соцмережах Олексій Міль.
Інгредієнти:
- 2 цибулини;
- 2 морквини;
- 700 г телятини;
- 700 г картоплі;
- 2−3 зубчики часнику;
- 2 великі помідори;
- 1−2 солодкі перці;
- Пиво — 500 мл;
- 2 лаврові листи;
- Сіль, перець, коріандр, пучок петрушки.
Приготування:
- В каструлю шарами викладаються нарізана кільцями цибуля та шматочками морква.
- Зверху — телятина, нарізана середніми шматками, яка перчиться та присипаєтсья коріандром.
- Наступний шар — томати, нарізані кружальцями, далі — перець шматочками, цілі зубчики часнику.
- Далі в ємність викладається ціла картопля — варто брати невеликі чи середні бульби.
- Додається пучок кропу, лаврове листя та сіль.
- М'ясо та овочі заливаються пивом та готуються на середньому вогні годину — півтори. Перемішувати страву не потрібно.
- Перед подачею присипати зеленню.
Про те, як готують свинячі ніжки по-вірменськи, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот183
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