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Хашлама від Олексія Міля: навариста і неймовірно смачна

14:01 19 червня 2025
Рецепт хашлами по-вірменськи. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом «гнізд» з фаршу та грибною начинкою, розповів фоловерам, як готувати страву вірменської кухні хашламу. Ця страва — щось середнє між рагу та супом. Зазвичай хашламу готують з кількома видами м'яса, овочами та прянощами.

«Вірменська хашлама — неймовірно смачна та навариста страва», — пише на своїй сторінці у соцмережах Олексій Міль.

Інгредієнти:

  • 2 цибулини;
  • 2 морквини;
  • 700 г телятини;
  • 700 г картоплі;
  • 2−3 зубчики часнику;
  • 2 великі помідори;
  • 1−2 солодкі перці;
  • Пиво — 500 мл;
  • 2 лаврові листи;
  • Сіль, перець, коріандр, пучок петрушки.

Приготування:

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  • В каструлю шарами викладаються нарізана кільцями цибуля та шматочками морква.
  • Зверху — телятина, нарізана середніми шматками, яка перчиться та присипаєтсья коріандром.
  • Наступний шар — томати, нарізані кружальцями, далі — перець шматочками, цілі зубчики часнику.
  • Далі в ємність викладається ціла картопля — варто брати невеликі чи середні бульби.
  • Додається пучок кропу, лаврове листя та сіль.
  • М'ясо та овочі заливаються пивом та готуються на середньому вогні годину — півтори. Перемішувати страву не потрібно.
  • Перед подачею присипати зеленню.

Про те, як готують свинячі ніжки по-вірменськи, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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