«Гнізда» з фаршу з грибною начинкою: «смачна ідея для вечері» від Олексія Міля
Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився секретом ідеального приготування печериць, запропонував фоловерам рецепт ще одієї страви з грибами.
«Смачною» ідеєю для вечері він назвав «гнізда» з фаршу з грибною начинкою. Про те, як її готувати, фудблогер розповів на своїй сторінці у соцмережах. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить один кілограм «гнізд».
Інгредієнти:
Для котлет:
- 700 г фаршу (телячий чи яловичий);
- Сіль, перець, суміш спецій для котлет;
- 100 г цибулі.
Для начинки:
- 80 г твердого сиру;
- 120 г нежирних вершків;
- 100 г цибулі;
- 250 г грибів (печериці);
- Сіль, перець;
- 20 г олії для смаження.
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Приготування:
- Для начинки на олії обсмажити рублену цибулю (5 хвилин), додати нарізані гриби, і перемішуючи, смажити 12 хвилин.
- Додати сіль, перець, вершки, перемішати та тушкувати 5−7 хвилин.
- До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, спеції, перець, вимішати та виліпити котлеткию
- Котлетки викласти на на деко, застелене пергаментом, та склянкою зробити в них заглиблення.
- Викласти у заглиблення начинку та присипати тертим сиром.
- Випікати «гнізда» в духовці при 180С протягом 35−40 хвилин.
Раніше своїм варіантом котлет «Гнізда» ділилася кулінарка Наталія Бевза.
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