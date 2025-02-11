«Гнізда» з фаршу з грибною начинкою: «смачна ідея для вечері» від Олексія Міля

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився секретом ідеального приготування печериць, запропонував фоловерам рецепт ще одієї страви з грибами.

ВІДЕО ДНЯ

«Смачною» ідеєю для вечері він назвав «гнізда» з фаршу з грибною начинкою. Про те, як її готувати, фудблогер розповів на своїй сторінці у соцмережах. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить один кілограм «гнізд».

Інгредієнти: Для котлет: 700 г фаршу (телячий чи яловичий);

Сіль, перець, суміш спецій для котлет;

100 г цибулі. Для начинки: РЕКЛАМА 80 г твердого сиру;

120 г нежирних вершків;

100 г цибулі;

250 г грибів (печериці);

Сіль, перець;

20 г олії для смаження.

Читайте також: Панський дерун з сиром і грибами: майже ресторанна страва від львівської блогерки

Приготування: Для начинки на олії обсмажити рублену цибулю (5 хвилин), додати нарізані гриби, і перемішуючи, смажити 12 хвилин.

Додати сіль, перець, вершки, перемішати та тушкувати 5−7 хвилин.

До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, спеції, перець, вимішати та виліпити котлеткию

Котлетки викласти на на деко, застелене пергаментом, та склянкою зробити в них заглиблення.

Викласти у заглиблення начинку та присипати тертим сиром.

Випікати «гнізда» в духовці при 180С протягом 35−40 хвилин.

Раніше своїм варіантом котлет «Гнізда» ділилася кулінарка Наталія Бевза.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

115

Читайте нас у Facebook