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«Гнізда» з фаршу з грибною начинкою: «смачна ідея для вечері» від Олексія Міля

13:59 11 лютого 2025
Гнізда з фаршу з грибною начинкою від Олексія Міля. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився секретом ідеального приготування печериць, запропонував фоловерам рецепт ще одієї страви з грибами.

«Смачною» ідеєю для вечері він назвав «гнізда» з фаршу з грибною начинкою. Про те, як її готувати, фудблогер розповів на своїй сторінці у соцмережах. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить один кілограм «гнізд».

Інгредієнти:

Для котлет:

  • 700 г фаршу (телячий чи яловичий);
  • Сіль, перець, суміш спецій для котлет;
  • 100 г цибулі.

Для начинки:

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  • 80 г твердого сиру;
  • 120 г нежирних вершків;
  • 100 г цибулі;
  • 250 г грибів (печериці);
  • Сіль, перець;
  • 20 г олії для смаження.

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Приготування:

  • Для начинки на олії обсмажити рублену цибулю (5 хвилин), додати нарізані гриби, і перемішуючи, смажити 12 хвилин.
  • Додати сіль, перець, вершки, перемішати та тушкувати 5−7 хвилин.
  • До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль, спеції, перець, вимішати та виліпити котлеткию
  • Котлетки викласти на на деко, застелене пергаментом, та склянкою зробити в них заглиблення.
  • Викласти у заглиблення начинку та присипати тертим сиром.
  • Випікати «гнізда» в духовці при 180С протягом 35−40 хвилин.

Раніше своїм варіантом котлет «Гнізда» ділилася кулінарка Наталія Бевза.

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Фото — скріншот

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