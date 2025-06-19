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Обирав для афери лише військових: одеська поліція зловила хитрого шахрая
Шахраї, прагнучи заволодіти чужими особистими даними та грошима, вигадують різноманітні схеми та телефонують громадянам, представляючись то медиками, які повідомляють про необхідність перереєструватися в Helsi, то банківськими працівниками, які мають «убезпечити» гроші клієнта.
«Банківське» прикриття обрав для себе й 19-річний аферист, який обманув чотирьох військових та привласнив близько 100 тисяч їхніх грошей. В ГУ НПУ в Одеський області наголосили, що шахрай своїми жертвами обирав саме військових, сподіваючись на привласнення значних сум.
«Зловмисник телефонував громадянам, номери яких знаходив в одній із соціальних мережах, представлявся працівником служби безпеки банку і повідомляв про те, що хтось нібито несанкціоновано втручається в їхні банківські рахунки та намагається зняти з них гроші», — зазначили в поліції та додали, що дізнавшися від співбесідників повні реквізити банківських карток, паролі, коди для зміни паролів тощо, шахрай заходив до особистих кабінетів людей в онлайн-банкінгу та заволодівав коштами.
В поліції уточнили, що 19-річний житель Березівського району раніше був засуджений до чотирьох років за аналогічні злочини, але мав дворічний іспитовий термін. Наразі йому загрожує чималий термін ув’язнення.
Юнаку інкримінують шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчинене під час дії воєнного стану, що призвело до витоку інформації, зокрема повторно. Максимальне покарання за ці злочини — позбавлення волі на строк до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Суд відправ підозрюваного під варту з можливістю вийти під заставу у майже мільйон гривень.
Нагадаємо, що раніше про шахраїв попереджала «Укрпошта». Аферисти від імені компанії відправляють людям з незрозумілих телефонів повідомлення про надходження посилки с проханням «перейти за посиланням» та «оновити адресу».
Фото Pixabay51
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