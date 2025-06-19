Обирав для афери лише військових: одеська поліція зловила хитрого шахрая

Шахраї, прагнучи заволодіти чужими особистими даними та грошима, вигадують різноманітні схеми та телефонують громадянам, представляючись то медиками, які повідомляють про необхідність перереєструватися в Helsi, то банківськими працівниками, які мають «убезпечити» гроші клієнта.

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«Банківське» прикриття обрав для себе й 19-річний аферист, який обманув чотирьох військових та привласнив близько 100 тисяч їхніх грошей. В ГУ НПУ в Одеський області наголосили, що шахрай своїми жертвами обирав саме військових, сподіваючись на привласнення значних сум.

«Зловмисник телефонував громадянам, номери яких знаходив в одній із соціальних мережах, представлявся працівником служби безпеки банку і повідомляв про те, що хтось нібито несанкціоновано втручається в їхні банківські рахунки та намагається зняти з них гроші», — зазначили в поліції та додали, що дізнавшися від співбесідників повні реквізити банківських карток, паролі, коди для зміни паролів тощо, шахрай заходив до особистих кабінетів людей в онлайн-банкінгу та заволодівав коштами.

В поліції уточнили, що 19-річний житель Березівського району раніше був засуджений до чотирьох років за аналогічні злочини, але мав дворічний іспитовий термін. Наразі йому загрожує чималий термін ув’язнення.

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Юнаку інкримінують шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчинене під час дії воєнного стану, що призвело до витоку інформації, зокрема повторно. Максимальне покарання за ці злочини — позбавлення волі на строк до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд відправ підозрюваного під варту з можливістю вийти під заставу у майже мільйон гривень.

Нагадаємо, що раніше про шахраїв попереджала «Укрпошта». Аферисти від імені компанії відправляють людям з незрозумілих телефонів повідомлення про надходження посилки с проханням «перейти за посиланням» та «оновити адресу».

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Фото Pixabay

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