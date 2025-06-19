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Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки

21:31 19 червня 2025
Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки

Днями 40-річна поп-зірка Кеті Перрі, яка злітала в космос на ракеті New Shepard, привернула увагу, коли з'явилася в нічному клубі Мельбурна та пригостила всіх напоями. Але не лише її щедрий крок викликав розмови. Шанувальники швидко помітили, що вона замінила свою велику обручку на просту срібну каблучку, пише The News.

Орландо Блум освідчився Кеті у День святого Валентина у 2019 році, подарувавши яскраву рубінову обручку, прикрашену діамантами, у формі квітки. Невдовзі після цього пара поділилася цією щасливою новиною в Instagram, опублікувавши фотографію співачки з блискучою обручкою на руці та Орландо під червоними повітряними кульками у формі серця.

Яскраву обручку поп-королеви ніхто не помітив, поки вона танцювала всю ніч і пригощала напоями всіх у мельбурнському клубі. Кеті, яка приїхала до міста в рамках свого туру Lifetimes Tour, з'явилася у Poof Doof і зробила вечір шанувальників своїм несподіваним візитом та щедрим частуванням.

Нещодавно стало відомо, що стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума досить напружені. Ходять чутки, що пара має намір остаточно розлучитися після завершення світового туру співачки Lifetimes, який триватиме до 7 грудня. Кажуть, що стрес через поганий прийом нового альбому Перрі «143» розсварив їх.

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Раніше Кеті Перрі продала права на свої пісні за 225 млн доларів.

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