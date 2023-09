Кеті Перрі продала права на свої пісні за 225 млн доларів

Компанія Litmus Music заявила, що придбала права на п'ять студійних альбомів американської співачки Кеті Перрі, колишній чоловік якої звинувачується у зґвалтуваннях та інших сексуальних злочинах. Диски були випущені фірмою звукозапису Capitol Records.

Поп-зірка отримала за цією угодою 225 мільйонів доларів. Тепер Litmus Music є володарем прав на публікацію п'яти альбомів Перрі, випущених у період із 2008 до 2020 року — One of the Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness і Smile.

Litmus Music з'явилася на музичному ринку зовсім недавно — 2022 року. У грудні минулого року компанія оголосила про своє перше велике придбання. Це були права на пісні австралійського співака Кіта Урбана, чоловіка Ніколь Кідман.

Угода дала змогу Кеті Перрі побити попередній рекорд для виконавців, які стали популярними у XXI столітті і продали права на свої пісенні каталоги. Колишній рекорд належав Джастіну Біберу. Канадський співак отримав 200 мільйонів доларів, продавши права на свій каталог компанії Hipgnosis Songs Capital.

«Кеті Перрі — творчий провидець, яка справила великий вплив на музику, телебачення, кіно і благодійність. Для мене велика честь знову співпрацювати з нею і допомагати Litmus управляти її неймовірним репертуаром», — заявив Ден МакКерролл, колишній керівник Capitol Records, який тепер працює з Litmus Music.

Нагадаємо, Перрі злетіла на музичний Олімп 2008 року завдяки своєму синглу I Kissed A Girl. П'ять пісень співачки з її альбому Teenage Dream 2010 року посіли перші місця в чартах багатьох країн світу.

Нині Кеті дає концерти на постійній основі в Лас-Вегасі. Вона зосередилася на особистому житті. У серпні 2020 року Перрі народила доньку Дейзі. Батьком дитини є відомий актор Орландо Блум.

Раніше повідомлялося, що Орландо Блум поставив умову Кеті Перрі через її пристрасть до спиртного.

