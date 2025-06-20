Курс долара до кінця червня: що загрожує стабільності американської валюти

Хоча до кінця року курс долара прогнозують на рівні до 44 гривень, поки що він залишатиметься досить стабільним. Так, до 29 червня курс долара, швидше за все, становитиме близько 41,8 гривні.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, цьому сприятимуть чотири основні фактори.

До факторів впливу на курс долара експерт відніс гнучку політику НБУ, роботу економіки країни, експортні надходження, і стабільний рівень цін, що працює на користь курсової рівноваги: без зайвого ажіотажу на купівлю долара.

А ось з євро ситуація складніша, нарікає фахівець: його курс визначається не тільки внутрішніми подіями, а й станом на глобальному ринку, насамперед у зв'язці з доларом. Прогнози свідчать: валютна пара долар/євро «затримається» в межах 1,1−1,15. Тобто, український курс євро коливатиметься навколо 46,5−47,5 грн.

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- Новий фактор до пари долар/євро — це війна на Близькому Сході та відповідні зміни у світовій економіці (як, наприклад, ситуативний зліт цін на нафту). Безумовно, роль США у цій війні може вплинути на вагу американської валюти: долар може як посилитися до євро, так і дещо втратити. І зараз більш точні прогнози рівнозначні «тику пальцем у небо», адже ситуація перебуває в динаміці, досі нез'ясованими залишається безліч питань про те, як далі існуватиме світ, як функціонуватиме економіка, — пояснює Тарас Лєсовий.

На його думку, також можуть зрушити ситуацію з мертвої точки зовнішньополітичні фактори, зокрема американські мита. Тут все залишається непередбачуваним, і навіть одна заява може змінити правила гри.

Однак загалом експерт оцінює ситуацію з курсом долара до гривні як стабільну: поточні курсові зміни залишатимуться мінімальними, а курси міжбанку та готівкового ринку будуть вкрай близькими один до одного. Потенційні загрози для стабільності ринку нівельовані, і за долар навряд чи даватимуть більше 41,8 грн.

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Загалом банкіри зазначають, що курси євро та долара один до одного найближчим часом сильно коливатимуться.

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