Курс долара досягне 44 гривень: коли це станеться

У той час як курсу долара у червні прогнозують стабільність, національна валюта поступово девальвуватиме. Внаслідок цього процесу за 1 долар можуть давати до 44 гривень, щоправда, станеться це до кінця року.

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Такий прогноз дав «ФАКТАМ» віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов. На його думку, кінець року українці зустрічатимуть з офіційним курсом долара у 43−44 грн.

За словами банкіра, на курс долара до кінця року впливатимуть 5 факторів:

1) курс євро, формування якого залежить від світових економічних та геополітичних процесів: мит, встановлених США, тимчасової «рятівної» втечі великих інвесторів з долара в євро та інші європейські валюти, ситуації на Близькому Сході тощо. Але, на думку експерта, «український» курс євро відповідає світовим торгам пари долар/євро;

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2) у другому півріччі відбуватиметься формування бюджету з урахуванням темпів зростання економіки та очікуваних обсягів міжнародної фінансової підтримки, розмір якої у 2026 році поки невідомий;

3) у проєкті державного бюджету буде закладено усереднений курс долара на 2026 рік, що певною мірою може стати орієнтиром для валютного ринку;

4) на валютні курси чинитиме тиск глобальний фактор військової невизначеності;

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5) важливою для формування курсових показників стане стратегія Нацбанку: очікується, що регулятор і надалі поєднуватиме елементи регулювання та вільного ринку.

Загалом до кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня до грудня офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%. Водночас експерт виключає різкі зміни на валютному ринку.

Режим «керованої гнучкості» в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні чи «аритмічні» коливання. Будь-яка курсова корекція відбувається поступово — без стрибків вгору або обвалів. До того ж міжнародні валютні резерви дозволяють коригувати обсяг валютних інтервенцій, які максимально врівноважують попит.

Також сприятливо на курс, за словами банкіра, можуть вплинути очікуване зниження інфляції у річному обчисленні до 9%, економічне зростання (за підсумками 2025 року ВВП країни може збільшитись у середньому на 3%) та обсяг міжнародної фінансової підтримки. З початку повномасштабного вторгнення щорічна потреба України у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $ 38−40 млрд.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку деяких інших експертів, курс долара до кінця року може змінитися максимум до 43 гривень.

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