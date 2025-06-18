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Курс долара досягне 44 гривень: коли це станеться
У той час як курсу долара у червні прогнозують стабільність, національна валюта поступово девальвуватиме. Внаслідок цього процесу за 1 долар можуть давати до 44 гривень, щоправда, станеться це до кінця року.
Такий прогноз дав «ФАКТАМ» віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов. На його думку, кінець року українці зустрічатимуть з офіційним курсом долара у 43−44 грн.
За словами банкіра, на курс долара до кінця року впливатимуть 5 факторів:
1) курс євро, формування якого залежить від світових економічних та геополітичних процесів: мит, встановлених США, тимчасової «рятівної» втечі великих інвесторів з долара в євро та інші європейські валюти, ситуації на Близькому Сході тощо. Але, на думку експерта, «український» курс євро відповідає світовим торгам пари долар/євро;
2) у другому півріччі відбуватиметься формування бюджету з урахуванням темпів зростання економіки та очікуваних обсягів міжнародної фінансової підтримки, розмір якої у 2026 році поки невідомий;
3) у проєкті державного бюджету буде закладено усереднений курс долара на 2026 рік, що певною мірою може стати орієнтиром для валютного ринку;
4) на валютні курси чинитиме тиск глобальний фактор військової невизначеності;
5) важливою для формування курсових показників стане стратегія Нацбанку: очікується, що регулятор і надалі поєднуватиме елементи регулювання та вільного ринку.
Загалом до кінця року офіційний курс долара США може сягнути позначки 43−44 грн. Тобто з липня до грудня офіційний курс долара може зрости в середньому на 2,5−5%. Водночас експерт виключає різкі зміни на валютному ринку.
Режим «керованої гнучкості» в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні чи «аритмічні» коливання. Будь-яка курсова корекція відбувається поступово — без стрибків вгору або обвалів. До того ж міжнародні валютні резерви дозволяють коригувати обсяг валютних інтервенцій, які максимально врівноважують попит.
Також сприятливо на курс, за словами банкіра, можуть вплинути очікуване зниження інфляції у річному обчисленні до 9%, економічне зростання (за підсумками 2025 року ВВП країни може збільшитись у середньому на 3%) та обсяг міжнародної фінансової підтримки. З початку повномасштабного вторгнення щорічна потреба України у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $ 38−40 млрд.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку деяких інших експертів, курс долара до кінця року може змінитися максимум до 43 гривень.174
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