- 18:32 Попит на протези серед окупантів виріс удвічі: британська розвідка пояснила, що відбувається
- 18:12 Переселенцям роздадуть ваучери: в Україні планують запровадити нову житлову програму для ВПО
- 17:55 Нардеп Мезенцева вперше стала мамою
- 17:53 Нам потрібно зариватися під землю: репер та військовий шокував зверненням
- 17:23 500 мільйонів євро на день: доходи рф від енергоносіїв за час війни впали вдвічі
- 17:21 Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю
- 17:21 Легендарний футболіст київського «Динамо» переніс інсульт
- 16:53 Слідство розкрило схему передачі 38 млн євро з москви Порошенку за участі партнера Медведчука, — ЗМІ
- 16:51 Удача любить ризикових: зміни, осяяння та інші подарунки Долі чекають на п'ять знаків зодіаку наприкінці поточного тижня
- 16:24 Чомусь усі тікають: принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з плинністю кадрів
- 16:21 Глобальний злив акаунтів: фахівці попереджають про витік 16 мільярдів облікових даних Apple, Facebook, Google, Telegram та інших
- 16:03 Краще пізно, ніж ніколи: ще встигнете посадити це на городі у червні
Слідство розкрило схему передачі 38 млн євро з москви Порошенку за участі партнера Медведчука, — ЗМІ
За три дні до президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав з москви 38 млн євро готівкою, які допоміг організувати бізнес-партнер дружини Віктора Медведчука. Таку версію подій оприлюднило слідство, а суд продовжив термін розслідування справи колишніх охоронців Порошенка до 12 вересня 2025 року, повідомляє «Главком» із посиланням на відповідну ухвалу суду.
«28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту „Жуляни“ літак з москви, на борту якого перебували валізи з € 38 млн. Ці гроші були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука — Алєксандром Баримовим», — пише «Главком» з посиланням на слідство.
Видання згадує відеозапис поїздки Баримова, який через шість років отримали оперативники ДБР. За версією слідства, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима, переданий Баримовим, і вивезли його у невідомому напрямку.
«На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту „Шереметьєво“, а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: „Хороших вам выборов. Спасибо“. Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів», — зазначає видання.
У підсумку Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року.
«Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих — ексводіїв управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою з визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє у червні суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу — по 342 млн грн», — пише видання.
Як повідомлялось раніше, отримані з москви гроші для тодішнього президента Порошенка, могли бути призначені для скупки голосів на президентських виборах.123
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня