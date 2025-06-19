За три дні до президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав з москви 38 млн євро готівкою, які допоміг організувати бізнес-партнер дружини Віктора Медведчука. Таку версію подій оприлюднило слідство, а суд продовжив термін розслідування справи колишніх охоронців Порошенка до 12 вересня 2025 року, повідомляє «Главком» із посиланням на відповідну ухвалу суду.

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«28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту „Жуляни“ літак з москви, на борту якого перебували валізи з € 38 млн. Ці гроші були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука — Алєксандром Баримовим», — пише «Главком» з посиланням на слідство.

Видання згадує відеозапис поїздки Баримова, який через шість років отримали оперативники ДБР. За версією слідства, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима, переданий Баримовим, і вивезли його у невідомому напрямку.

«На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту „Шереметьєво“, а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: „Хороших вам выборов. Спасибо“. Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів», — зазначає видання.

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У підсумку Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року.

«Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих — ексводіїв управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою з визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє у червні суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу — по 342 млн грн», — пише видання.

Як повідомлялось раніше, отримані з москви гроші для тодішнього президента Порошенка, могли бути призначені для скупки голосів на президентських виборах.

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