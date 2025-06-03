- 22:01 Фантастично смачний буряково-сирний салат: подавайте, як у найкращому ресторані
- 21:31 Переслідувача Дженніфер Еністон визнали психічно недієздатним
- 21:01 Це елементарно: що посадити під вишнею, щоб у плодах не було хробаків
- 20:36 Ворожий безпілотник влучив у бронетранспортер: воїн зі Львівщини загинув у бою під Краматорськом
- 20:09 Пиріг із полуницею: ідеальний варіант сезонної випічки
- 19:56 Корупція в ЖКГ Києва: десятки мільйонів гривень на фіктивних послугах
- 19:46 Рівень, якого ми ще не бачили: США про операцію «Павутина»
- 19:29 Стрільцям — «Правосуддя» та витримка, Рибам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на середу, 4 червня
- 19:21 Авіарейси до росії переглянуть: українські дрони налякали перевізників
- 19:01 Це Джонні Депп: мережа в шоці від нового Холостяка
- 18:54 Потрібно внести зміни: що має знати та зробити пільговик, який змінив місце проживання
- 18:34 росія може напасти на НАТО протягом найближчих чотирьох років: похмурі прогнози Німеччини
Це Джонні Депп: мережа в шоці від нового Холостяка (фото)
Відомий актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який нещодавно вразив поцілунком, готується до зйомок у популярному реаліті. Відомо, що саме він став героєм чотирнадцятого сезону романтичного проєкту «Холостяк». Його зйомки почнуться вже цього літа, а восени реаліті вийде в ефір. Продюсери підігрівають цікавість до нового сезону, публікуючи на сторінці проєкту у соціальній мережі факти про Холостяка.
«Він шукає кохання, але спершу — давай ближче познайомимось, — написали під світлинами Тараса. - Ці 5 фактів розкажуть трішки більше про Тараса».
Відомо, що актор дебютував на телебаченні у 2011 році, активно займається спортом, організовував театральні проєкти та працював офіціантом.
«Працював офіціантом разом з іншими акторами, щоб зібрати кошти для евакуації людей з прифронтових зон», — написали під світлинами.
Підписники відреагували на допис та фото. Дехто навіть вирішив, що Тарас схожий на відомого актора Джонні Деппа.
«Подумала, це Джонні Депп», — поділилися у коментарях.
«Наши Українські кумири самі талановиті і найкращі в Україні, дякую вам за те, що ви є в нас», — підтримали актора.
«Сприймайте це як серіал, потрібно ж щось знімати, а нам дивитись)», — поділилися думками.
«Ще цей не позорився», — відреагували на вибір Холостяка.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Тарас Цимбалюк зізнався, чому погодився на участь у шоу «Холостяк».
Читайте також: «Чекаю на дзвінок»: популярна модель та волонтерка подала заявку на «Холостяка»
Фото у заголовку: Instagram шоу «Холостяк»217
Читайте нас у Facebook