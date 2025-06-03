Це Джонні Депп: мережа в шоці від нового Холостяка (фото)

Відомий актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який нещодавно вразив поцілунком, готується до зйомок у популярному реаліті. Відомо, що саме він став героєм чотирнадцятого сезону романтичного проєкту «Холостяк». Його зйомки почнуться вже цього літа, а восени реаліті вийде в ефір. Продюсери підігрівають цікавість до нового сезону, публікуючи на сторінці проєкту у соціальній мережі факти про Холостяка.

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«Він шукає кохання, але спершу — давай ближче познайомимось, — написали під світлинами Тараса. - Ці 5 фактів розкажуть трішки більше про Тараса».

Відомо, що актор дебютував на телебаченні у 2011 році, активно займається спортом, організовував театральні проєкти та працював офіціантом.

Актор дебютував на телебаченні у 2011 році, активно займається спортом, організував театральні проєкти та працював офіціантом (фото з інстаграму)

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«Працював офіціантом разом з іншими акторами, щоб зібрати кошти для евакуації людей з прифронтових зон», — написали під світлинами.

Підписники відреагували на допис та фото. Дехто навіть вирішив, що Тарас схожий на відомого актора Джонні Деппа.

«Подумала, це Джонні Депп», — поділилися у коментарях.

«Наши Українські кумири самі талановиті і найкращі в Україні, дякую вам за те, що ви є в нас», — підтримали актора.

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«Сприймайте це як серіал, потрібно ж щось знімати, а нам дивитись)», — поділилися думками.

«Ще цей не позорився», — відреагували на вибір Холостяка.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Тарас Цимбалюк зізнався, чому погодився на участь у шоу «Холостяк».

Фото у заголовку: Instagram шоу «Холостяк»

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