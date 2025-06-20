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Стиль життя

У моді вінтажні будильники: причини популярності цього предмета вас здивують

22:26 20 червня 2025
вінтажний будильник, фото Ольги Сметанської

Мода на вінтаж не тільки не минає, а й знаходить нове дихання. Як і світильники вінтажні будильники знову в тренді з кількох причин. Вони викликають почуття ностальгії та надають унікального стилю інтер'єру. Рідкісні екземпляри можуть бути довгостроковою інвестицією, і, крім того, такі речі відповідають зростаючій популярності екологічного споживання.

Все популярнішими стають предмети, які мають емоційну цінність. Скажімо, будильник будив вас до школи або його купили батьки в поїздці. Можливо, він вам нагадує про любиму бабусю, в будинку якої стояв на комоді або тумбочці. Або, скажімо, про дачу, яка давно продана, але з нею пов'язано стільки теплих спогадів дитинства.

Вінтажні будильники часто відрізняються високою якістю виконання та матеріалів, а також несуть у собі частинку історії.

Загалом мода на вінтаж — це не просто повернення до старих речей, а можливість привнести в сучасне життя згадки та турботу про навколишнє середовище.

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Такі речі можна купити на блошиних ринках, аукціонах, але не виключено, що вони зберігаються десь у вас на горищі або в гаражі, а може, навіть у будинку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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