Зимові свята стрімко наближаються. А ви вже прикрасили ялинку? Які іграшки будуть присутні в її декорі? Сьогодні мова піде про історію ялинкових іграшок, і вона неймовірно цікава.

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Можливо, вінтажні ялинкові кулі та фігурки є і у вашій сімейній колекції. Чи знаєте ви їхню історію?

В інтерв'ю «ФАКТАМ» музейна реставраторка Ольга Буравчук розповіла про старовинні ялинкові іграшки, багато з яких сьогодні стали справжніми раритетами.

«Дуже популярні у святковому декорі фігурки ангелів, які дарують любов і тепло»

- З початком великої війни мені довелося виїхати до Німеччини, де завдяки гранту я знайшла роботу в музеї, — розповідає Ольга Буравчук. — Напередодні новорічних свят я дуже сумувала, хотілося хоч якось прикрасити орендовану квартиру, але ялинкові іграшки залишилися вдома. Однак завдяки блошиному ринку я стала володаркою цілої коробки старих прикрас для ялинки — солом'яних і дерев'яних, які дуже популярні в Саксонії. Один із найулюбленіших персонажів у різдвяному декорі в Німеччині — Лускунчик, знайомий нам за казкою Ернста Гофмана «Лускунчик і Мишачий король». Фактично це горіхокол у вигляді фігурки. Дарувати горіхоколи було популярно давно. Цей предмет символізував удачу. Казка Гофмана зробила його ще популярнішим. Напередодні Різдва в Німеччині ви можете побачити невеликі фігурки лускунчиків на ялинках і величезні — іноді дво- і триметрові — біля входу на ярмарки або у великі торгові центри.

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Один із найулюбленіших персонажів у різдвяному декорі у Німеччині — Лускунчик

— До речі, саме у казці Гофмана «Лускунчик і Мишачий король» один із найкрасивіших описів різдвяної ялинки.

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— Це правда. Також дуже популярні у святковому декорі фігурки ангелів, які дарують любов і тепло. Вони мають такий чарівний вигляд. Наприкінці дев'ятнадцятого століття, крім традиційних їстівних атрибутів зимових свят — яблук, горіхів і цукерок, у Німеччині став дуже популярним сливовий чоловічок — фігурка сажотруса із сушених або запечених плодів сливи, нанизаних на дерев'яні палички, з головою з паперової кульки у циліндрі та накидці. Ця традиція родом із Дрездена. У руках сливовий чоловічок зазвичай тримає паперову драбину, обгорнуту металевою фольгою. Сливові чоловічки виробляються у пекарнях і кондитерських. Купити їх можна на різдвяних ярмарках. Крім сажотрусів, сливові чоловічки також постають у вигляді королів, магів та інших казкових персонажів.

«Сьогодні дрезденські картонні іграшки — одна з найбільш затребуваних колекційних ялинкових прикрас»

— Цікаво!

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- Дуже популярні й картонні блискучі фігурки. Вони мають давню історію. Тиснені фігурки ще в дев'ятнадцятому столітті склеювали з двох половинок опуклого картону, а потім покривали золотою або срібною фарбою чи спеціальною фольгою. Виходили об'ємні фігурки. Кріпленням слугувала петелька. Задум полягав у тому, щоб предмети з паперу мали такий вигляд, ніби їх створили з листового металу. Сьогодні дрезденські картонні іграшки — одна з найпопулярніших колекційних ялинкових прикрас. Ціни на них з кожним роком зростають.

Ця картонна фігурка півника, за словами музейної реставраторки, була створена на початку минулого століття

— Які картонні фігурки випускалися?

- Часом це були цілі набори! Вони включали фігурки ангелів, людей, тварин… Також були популярні квіти. Іноді відтворювалися сценки. Дуже популярні були і ватяні іграшки — ляльки, звірятка, пташки, фрукти, грибочки…

Вінтажні іграшки цікаво розглядати в деталях

«Рекламні оголошення в газетах 1878 року показують, як мішура стала бестселером як «новітня ялинкова прикраса»

— Ватяні іграшки створюють особливу атмосферу свята…

— Фігурки людей іноді були з порцеляновими голівками. Такі, звісно, цінніші. До речі, «дощик» теж родом із дев'ятнадцятого століття. Перші різдвяні ялинки прикрашали яблуками, горіхами та солодощами. Скляні прикраси стали використовуватися як додатковий декоративний елемент приблизно із середини XIX століття. Святкової атмосфери додавала мішура. Під мішурою зазвичай розуміли тонкий золотистий або сріблястий дріт. Численні рекламні оголошення в газетах 1878 року наочно показують, як мішура стала бестселером як «новітня ялинкова прикраса». Гірлянди і зірки з неї незабаром стали дуже популярними. До речі, вважається, що вперше різдвяну ялину було встановлено саме у Німеччині. Припускають, що перше різдвяне дерево у своєму будинку встановив Мартін Лютер 1531 року. А перша штучна ялина була виготовлена в Німеччині з… пофарбованого гусячого пір'я.

— Скільки коштують сьогодні вінтажні іграшки на ярмарках? І від чого залежить ціна?

- Що старша ялинкова іграшка, то дорожча. Також мають значення рідкість, естетична цінність, складність роботи і збереження. Наприклад, ціна вінтажної ватної іграшки може доходити до 500 євро. Особливо цінуються ватні ляльки з порцеляновою голівкою. Старовинні скляні ялинкові іграшки та складні картонажі можуть коштувати і більше тисячі євро.

— Яка атмосфера на ярмарках у Німеччині?

- На різдвяних базарах завжди гамірно і весело, пахне глінтвейном, сосисками-гриль, карамелізованим мигдалем, вафлями… Діти і дорослі катаються на каруселях. І, звісно, всі щось купують: хтось — солодощі, хтось — ялинкові іграшки, хтось — рукоділля… У Німеччині люди готуються до свята ґрунтовно: купують подарунки близьким. Печуть різдвяне печиво, пряники, штолени. Прикрашають будинки різдвяною символікою — фігурками янголів, різдвяними зірками, свічками…

Чим старша ялинкова іграшка, тим дорожча. Також мають значення рідкість, естетична цінність, складність роботи і збереження

— До речі, як прикрашати ялинку вінтажними іграшками? Чи варто їх поєднувати із сучасними?

— Сьогодні багато любителів ялинок у стилі вікторіанської епохи. Знову в моді ватяні іграшки. Сучасні майстри створюють дуже красиві фігурки з вати. В інтернеті є чимало майстер-класів, які допомагають навчитися цьому мистецтву. Звісно, вінтажні іграшки можуть бути сусідами з сучасними, зокрема ручної роботи, які надають ялинці особливої чарівності.

— Як ви вважаєте, чому інтерес до вінтажних ялинкових іграшок зростає в усьому світі?

— Багатьом дорослим людям підсвідомо хочеться повернутися в той час, коли вони були дітьми. Дитинство — щаслива пора, яка часто асоціюється з казкою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як 100 років тому полтавці прикрашали ялинку.

Фото з альбому Ольги Буравчук

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