Штраф за «запаску»: в якому разі та як поліцейські можуть покарати водія через запасне колесо

Через скасування в Україні обов'язкового технічного огляду для більшості легкових автомобілів поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів на дорогах, активно накладаючи штрафи за порушення відповідних норм ПДР. Багато водіїв навіть не підозрюють, що можуть отримати стягнення через старе запасне колесо в машині.

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Інспектор Патрульної поліції пояснив, що українські водії часто після пошкодження основної шини ставлять «запаску» і їздять на ній тижнями або навіть місяцями. Водночас запасні колеса можуть зберігатися в багажниках автомобілів роками, навіть десятиліттями, без належного контролю. Термін придатності шин зазвичай не перевищує 5 років, навіть якщо вони не використовуються та зберігаються в ідеальних умовах. Згодом гума старішає, покривається тріщинами і стає непридатною до використання, пише «Твоя МАШИНА».

Поліцейський наголосив, що відповідно до чинних ПДР, глибина протектора літніх шин має бути не меншою за 1,6 мм, а зимових — не менше 4 мм. Пошкоджені шини не можна використовувати на автомобілі.

Інспектор попередив водіїв, що за порушення цих вимог передбачений штраф від 340 до 510 гривень згідно з ст. 121 КУпАП.

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Якщо водій не зможе усунути проблему на місці, поліція має право евакуювати автомобіль на штрафмайданчик, що спричинить додаткові витрати. Тому патрульний закликає водіїв уважніше ставитися до технічного стану своїх автівок.

Як писали «ФАКТИ», камери на українських дорогах автоматично фіксуватимуть ще одне порушення ПДР.

Фото: Pixabay

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