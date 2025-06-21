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Київ під загрозою окупації з білорусі? Експерт оцінив небезпеку та що потрібно росіянам для успішної атаки столиці
На тлі запеклих боїв за Покровськ у Донецькій області виникло питання небезпеки наступу окупантів на інші міста. Зокрема, на столицю — Київ, що можна здійснити з білорусі, як це сталося у лютому 2022 року.
Про це у своїй колонці для сайту OBOZ.ua пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Подібний варіант експерт вважає цілком ймовірним, оскільки це вже відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. А для росії окупація Києва завжди буде пріоритетним завданням.
Експерт нагадує, що у лютому 2022 року приблизно 40-тисячне угруповання військ окупантів дійшло до Києва. Цьому сприяли елітні частини на кшталт 6-го і 239-го танкових полків, 37-ї та 64-ї окремих мотострілкових бригад, 11-ї та 31-ї окремих десантно-штурмової бригад, спецпризначенці 45-ї та 14-ї бригад спеціального призначення та інші підрозділи, підтримувані артилерією та авіацією. Але навіть цих частин не вистачило для штурму, а відтоді, підкреслює експерт, боєздатність вс рф впала:
- у травні 2024-го Білгородське угруповання РОВ чисельністю 35−40 тисяч почало наступ на півночі Харківської області з метою виходу на Великий Бурлук та окупації Липців. Протягом місяця угрупованню вдалося захопити 180 км;
- у березні 2025 року Курське угруповання РОВ чисельністю 60 тисяч почало наступ на півночі Сумської області. За три з половиною місяці РОВ захопили 195 км² та були скуті українськими військами.
Тобто співставні за чисельністю війська через 3 роки здатні лише на обмежені дії. А щоб спробувати штурмувати Київ, потрібно, за підрахунками експерта, задіяти ударне угруповання в кількості щонайменше 120 тисяч солдатів, 1650 танків, 4950 одиниць легкої бронетехніки і 1800 знарядь артилерії. На ділі ж у білорусі розквартировано близько 2000 росіян, в основному технічних фахівців на радіотехнічному вузлі, аеропорту, при складах боєприпасів.
Перекидання необхідної кількості військовослужбовців і техніки, за словами експерта, не приховати і в такій кількості їх просто немає, так навіть звичайну зброю на кшталт кулеметів і мінометів купують у КНДР. Крім того, забезпечити таку кількість людей можливо лише у разі оголошення загальної мобілізації.
Тому, резюмує експерт, наразі на території білорусі відсутнє ударне угруповання, здатне здійснити наступ на Київ або на будь-який інший найближчий обласний центр на півночі України. З іншого боку, загроза продовжує залишатися актуальною.
«Залежно від того, як російське угруповання змінюватиметься протягом найближчого часу, можна говорити про той чи інший рівень загрози. Навіть якщо воно сягне 40−60 тисяч, то це загроза не стільки для Києва або будь-якого обласного центру, скільки для прикордоння — з недалекими перспективами з огляду на обмеженість можливостей таких груп. Яскравий приклад — північ Харківської та Сумської областей, де росіяни виявилися скутими», — наголошує Олександр Коваленко.
Раніше експерт оцінив небезпеку окупації Сум, для чого, на його думку, немає об'єктивних передумов.324
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