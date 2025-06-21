Салат з ананасом на грилі та лохиною: справжня смакова бомба

Все більшою популярністю в Україні користуються рецепти страв з екзотичними фруктами. Цей салат — справжня смакова бомба! Він стане хітом кожного столу, адже не тільки смачний, але й містить багато поживних речовин, пише видання Pysznizm.

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Складники: Свіжий ананас — 1 штука

Лохина — приблизно 200 г

Рукола — 1 упаковка

Лайм — 1 штука

Мед — 1 столова ложка

Ріпакова олія — 1 столова ложка

Сіль — на смак

Перець — на смак

Приготування:

Помийте та висушіть ананас. Відріжте верхню та нижню частини фрукта, потім зріжте шкірку. Розріжте ананас на чотири довгі шматки, видаливши серцевину з твердої частини. Потім розігрійте гриль або сковороду-гриль і змастіть олією. Смажте ананас на грилі з кожного боку приблизно 3−4 хвилини, доки не з’являться характерні смужки гриля. Після приготування зніміть його з гриля та наріжте на менші шматочки.

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Помийте руколу, просушіть та покладіть у велику миску. Промийте та висушіть ягоди. Потім додайте їх у миску з руколою. Також додайте нарізані шматочки ананаса в миску з рештою інгредієнтів. Змішайте мед, рапсову олію та сік лайма в мисці, щоб створити соус. Полийте салат заправкою та обережно перемішайте. Насамкінець приправте салат сіллю та перцем до свого смаку.

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