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Салат з ананасом на грилі та лохиною: справжня смакова бомба

20:07 21 червня 2025
Салат з ананасом на грилі та лохиною

Все більшою популярністю в Україні користуються рецепти страв з екзотичними фруктами. Цей салат — справжня смакова бомба! Він стане хітом кожного столу, адже не тільки смачний, але й містить багато поживних речовин, пише видання Pysznizm.

Складники:

  • Свіжий ананас — 1 штука
  • Лохина — приблизно 200 г
  • Рукола — 1 упаковка
  • Лайм — 1 штука
  • Мед — 1 столова ложка
  • Ріпакова олія — 1 столова ложка
  • Сіль — на смак
  • Перець — на смак

Приготування:

Помийте та висушіть ананас. Відріжте верхню та нижню частини фрукта, потім зріжте шкірку. Розріжте ананас на чотири довгі шматки, видаливши серцевину з твердої частини. Потім розігрійте гриль або сковороду-гриль і змастіть олією. Смажте ананас на грилі з кожного боку приблизно 3−4 хвилини, доки не з’являться характерні смужки гриля. Після приготування зніміть його з гриля та наріжте на менші шматочки.

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Помийте руколу, просушіть та покладіть у велику миску. Промийте та висушіть ягоди. Потім додайте їх у миску з руколою. Також додайте нарізані шматочки ананаса в миску з рештою інгредієнтів. Змішайте мед, рапсову олію та сік лайма в мисці, щоб створити соус. Полийте салат заправкою та обережно перемішайте. Насамкінець приправте салат сіллю та перцем до свого смаку.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидкого пирога з трьох інгредієнтів — без борошна та цукру.

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