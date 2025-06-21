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Швидкий пиріг з трьох інгредієнтів: без борошна та цукру, ніжний та смачний
Блогерка Юлія Шевчук часто ділиться смачними рецептами, в тому числі, й для тих, хто береже фігуру та відмовляється від цукру.
Цього разу Юлія знов запропонувала швидкий рецепт смачного пирога, в якому немає борошна та цукру.
Готується пиріг всього з 3 інгредієнтів.
Інгредієнти:
4 яйця
100 г кокосової стружки (≈ 1 склянка)
200 г йогурту (≈ ¾ склянки).
Приготування:
Змішати всі інгредієнти в мисці.
Вилити у форму для запікання.
Випікати при 180 °C протягом 40 хвилин.
За словами блогерки, виходить ніжний, кокосовий і природно солодкий, який ідеально смакує з чаєм або кавою.
А тим, хто любить випічку з ягодами та фруктами, підійде рецепт сирного пирога з черешнею від кулінарки Елли Іванової з Кривого Рогу.
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