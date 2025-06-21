Швидкий пиріг з трьох інгредієнтів: без борошна та цукру, ніжний та смачний

Блогерка Юлія Шевчук часто ділиться смачними рецептами, в тому числі, й для тих, хто береже фігуру та відмовляється від цукру.

Цього разу Юлія знов запропонувала швидкий рецепт смачного пирога, в якому немає борошна та цукру.

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Готується пиріг всього з 3 інгредієнтів.

Інгредієнти:

4 яйця

100 г кокосової стружки (≈ 1 склянка)

200 г йогурту (≈ ¾ склянки).

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Приготування:

Змішати всі інгредієнти в мисці.

Вилити у форму для запікання.

Випікати при 180 °C протягом 40 хвилин.

За словами блогерки, виходить ніжний, кокосовий і природно солодкий, який ідеально смакує з чаєм або кавою.

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А тим, хто любить випічку з ягодами та фруктами, підійде рецепт сирного пирога з черешнею від кулінарки Елли Іванової з Кривого Рогу.

«ФАКТИ» також публікували рецепт легкого полуничного млинця-рулета, який готується за 5 хвилин.

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