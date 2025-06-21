- 08:17 Овнам не потрібно сьогодні «з'ясовувати стосунки», а Левам не варто ризикувати: гороскоп на 22 червня
- 07:00 Просто хочеться плакати: в Мережі порівняли пенсії в ЄС і Україні
- 06:02 Східний гороскоп на неділю, 22 червня: що принесе «День собаки-сьорбаки»
- 05:00 Принц Вільям святкує: майбутньому королю виповнилося 43 роки
- 04:04 Після ударів Ізраїлю по Ірану: що говорила Баба Ванга про початок Третьої світової війни
- 03:20 «Вау, русалка!»: дружина внука Алли Пугачової показала фігуру у бікіні
- 03:01 Зобов’язаний знати кожен власник кота: названо 6 основних правил котячого етикету
- 00:06 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 21.06 22:27 Ефект Дідро: розуміння цього явища допоможе уникнути зайвих витрат
- 21.06 22:01 Спаржа з часником і пармезаном: королівські ласощі, які готуються дуже просто і швидко
- 21.06 21:31 Не дозволяла солодке: Дженніфер Еністон поділилась трьома важливими життєвими уроками від мами
- 21.06 21:02 Призводить до перевтоми: несподівані побічні ефекти надмірного вживання кави
Осиротів півторарічний син: захисник з Хмельниччини не пережив важке поранення, яке отримав у бою
Російські загарбники принесли горе ще в одну українську сім'ю. У Дунаєвецькій громаді на Хмельниччині в останню дорогу провели воїна Ростислава Балана.
З вересня 2023 року він добровільно став до лав Збройних Сил України, обравши шлях честі та відваги. Йому навіки 24 роки, повідомляють у громаді.
«Ростислав служив у підрозділі артилерійської розвідки на посаді оператора-розвідника. Його місцем служби стало село Велетенське на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.
Саме там, за словами земляків, молодий воїн зазнав важких поранень під час виконання бойового завдання. Попри зусилля медиків Хмельницької обласної лікарні, врятувати життя Ростислава не вдалося… 18 червня його серце зупинилося.
«Ростислав Балан — не просто ім’я. Це символ жертовності, мужності та незламності українського духу. Без чоловіка, сина, батька і брата залишилася родина: дружина з маленьким півторарічним сином, батько, а також брат, який і нині стоїть на захисті нашої країни», — додають рідні та близькі героя.
Раніше «ФАКТИ» розповідали історію американця Фреда Гранді, якого вбила росія під час масованої атаки на Київ 17 червня.122
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців