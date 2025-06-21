Осиротів півторарічний син: захисник з Хмельниччини не пережив важке поранення, яке отримав у бою

Російські загарбники принесли горе ще в одну українську сім'ю. У Дунаєвецькій громаді на Хмельниччині в останню дорогу провели воїна Ростислава Балана.

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З вересня 2023 року він добровільно став до лав Збройних Сил України, обравши шлях честі та відваги. Йому навіки 24 роки, повідомляють у громаді.

«Ростислав служив у підрозділі артилерійської розвідки на посаді оператора-розвідника. Його місцем служби стало село Велетенське на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.

Саме там, за словами земляків, молодий воїн зазнав важких поранень під час виконання бойового завдання. Попри зусилля медиків Хмельницької обласної лікарні, врятувати життя Ростислава не вдалося… 18 червня його серце зупинилося.

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«Ростислав Балан — не просто ім’я. Це символ жертовності, мужності та незламності українського духу. Без чоловіка, сина, батька і брата залишилася родина: дружина з маленьким півторарічним сином, батько, а також брат, який і нині стоїть на захисті нашої країни», — додають рідні та близькі героя.

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