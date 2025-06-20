Приїхав до України розбирати завали й загинув: історія американця Фреда Гранді, якого вбила росія

17 червня масована атака росії на Київ вбила 28 осіб. Серед загиблих Фред Гранді — американський художник, який створював химерні дерев'яні вивіски та барвисті металеві квіти. Він приїхав до Києва, бо був вражений тим, що США відвернулися від війни в Україні. Він прибув до української столиці наприкінці травня, незадовго до свого 62-го дня народження, у якості добровольця для розбирання завалів після російських атака.

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«Він був людиною, яка дуже хотіла змінити світ на краще, — сказала його 75-річна сестра. — Я розмовляла з ним приблизно п’ять днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що знаходиться саме там, де повинен бути. І він сподівався, що зможе залишитися ще на п’ять-шість місяців і допомогти», розповідає історію родини видання The New York Times.

Натомість Гранді став одним із тих, кого вбили росіяни 17 червня під час масштабного удару безпілотниками та ракетами по Києву.

Як зазначає видання, за даними Організації Об'єднаних Націй, з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року загинуло понад 13 300 українських цивільних осіб, хоча фактична кількість жертв набагато вища. Але випадки загибелі іноземних цивільних осіб в результаті ракетних або безпілотних атак є рідкісними. Фред Гранді, схоже, є першим американським цивільним, який загинув під час повітряного удару в Києві.

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Державний департамент і українська влада підтвердили, що 17 червня в Україні загинув громадянин США. Він помер від уламкових поранень.

«Мій брат вважав, що не можна дозволяти тиранам робити такі речі і не можна просто кидати людей напризволяще, — сказала сестра загиблого. - Потім він побачив, як важко вони боролися, щоб врятувати свою країну, і як борються досі. Було просто важко зрозуміти, чому інші країни відвернулися, розумієте? Він просто знав, що людям потрібна допомога».

Вона сказала, що Гранді був волонтером у благодійній організації у Києві, хоча вона не зрозуміла, у якій саме. Він розповів своїй сестрі, що зупинився в готелі, додав, що поблизу літали дрони, і пожартував, що кидав у них вішаки для одягу.

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Фред Гранді народився в Грантс-Пас, штат Орегон, і виріс із п'ятьма сестрами та братом. Він був одружений, але шлюб не склався. Дітей не мав. На своїй сторінці у Facebook він опублікував повідомлення на печиві з передбаченням: «Вам пощастить і ви подолаєте багато труднощів».

У листопаді минулого року Гранді продав свій будинок з трьома спальнями і величезним горіховим деревом у Франкліні, штат Вірджинія. Недовго він проживав у родичів у Ванкувері, штат Вашингтон. Потім поїхав до Європи, відвідав Францію, Німеччину і Польщу, а потім поїхав до України.

Раніше «ФАКТИ» публікували історію американця Крістофера Джеймса Кемпбелла, який воював в Україні і заповів після загибелі поховати його в Києві.

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