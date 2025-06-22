41.54 / 42.07 47.94 / 48.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Усик порвав зі своїм промоутером за місяць до бою з Дюбуа: Красюк виступив із заявою

11:14 22 червня 2025
Олександр Красюк та Олександр Усик

Непереможний чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі 38-річний Олександр Усик (23 перемоги, з них — 14 нокаутом) та його промоутер Олександр Красюк припинили співпрацю після 12 років спільної роботи. Про це генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions оголосив, опублікувавши пост в Instagram.

«Це була неймовірна подорож — 12 років неймовірних успіхів, — написав Олександр Красюк. — Двоє молодих мрійників зустрілися, щоби змінити гру. 2013 року я дав тобі слово — і я його дотримав.

Тоді ніхто не вірив, що ми спроможні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.

Досягнення, яких ми разом досягли:

РЕКЛАМА

— вересень 2016-го — чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі;

— січень 2018-го — чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі;

— липень 2018-го — абсолютний чемпіон світу у важкій вазі;

РЕКЛАМА

— вересень 2021-го — чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі;

— травень 2024-го — абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і веде далі. Дякую Богу за все".

Нагадаємо, що менш ніж через місяць (19 липня в Лондоні) Усик проведе бій-реванш проти британця Денієла Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Як відомо, у першому поєдинку український олімпійський чемпіон переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик після перемоги над Джошуа продовжив співпрацю з промоутером.

Фото X ESPN Boxing

586

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Олександр Прохоров

«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців

Таро-прогноз на 23 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку&nbsp;— Фото: Pixabay

Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня

Карта Таро «Шістка мечів». Фото з відкритих джерел

Карта Таро тижня: що на нас чекає з 23 по 29 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів