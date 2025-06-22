Усик порвав зі своїм промоутером за місяць до бою з Дюбуа: Красюк виступив із заявою

Непереможний чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі 38-річний Олександр Усик (23 перемоги, з них — 14 нокаутом) та його промоутер Олександр Красюк припинили співпрацю після 12 років спільної роботи. Про це генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions оголосив, опублікувавши пост в Instagram.

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«Це була неймовірна подорож — 12 років неймовірних успіхів, — написав Олександр Красюк. — Двоє молодих мрійників зустрілися, щоби змінити гру. 2013 року я дав тобі слово — і я його дотримав.

Тоді ніхто не вірив, що ми спроможні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.

Досягнення, яких ми разом досягли:

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— вересень 2016-го — чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі;

— січень 2018-го — чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі;

— липень 2018-го — абсолютний чемпіон світу у важкій вазі;

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— вересень 2021-го — чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі;

— травень 2024-го — абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і веде далі. Дякую Богу за все".

Нагадаємо, що менш ніж через місяць (19 липня в Лондоні) Усик проведе бій-реванш проти британця Денієла Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Як відомо, у першому поєдинку український олімпійський чемпіон переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик після перемоги над Джошуа продовжив співпрацю з промоутером.

Фото X ESPN Boxing

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