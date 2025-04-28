Бій-реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі 38-річним українцем Олександром Усиком (23 перемоги, з них — 14 нокаутом) і володарем титулу IBF 27-річним британцем Деніелем Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) відбудеться 19 липня на знаменитому лондонському стадіоні «Уемблі», де українець ще не боксував, а британець провів один бій, офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions Френка Уоррена.

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«Я вдячний Богу за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона, — заявив Олександр Усик. — Дякую, Денієле, за те, що подбав про мій пояс IBF — тепер я хочу його повернути».

«Це бій, який я хотів і вимагав, і тепер маю шанс поквитатися з Олександром Усиком, — зазначив Денієл Дюбуа. — Я мав виграти перший поєдинок, але мені було відмовлено у цьому рішенням рефері, тому цього разу я не припущуся помилки перед моїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Тепер я сильніший і небезпечніший боєць, і Усик сам у цьому переконається 19 липня. Я хотів би подякувати своєму промоутеру Френку Уоррену за те, що він зробив це для мене, і я маю намір відплатити йому, ставши абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі».

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Нагадаємо, що перший поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві, і тоді українець переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді.

Відеоогляд бою Олександр Усик — Денієл Дюбуа

Після бою в Польщі Усик встиг двічі перемогти рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та стати абсолютним чемпіоном світу.

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Щоправда, після першого поєдинку з Циганським королем український олімпійський чемпіон відмовився від пояса IBF, який пізніше, після перемоги нокаутом на «Уемблі» над Ентоні Джошуа, завоював Денієл Дюбуа.

У лютому британець мав захищати в Ер-Ріяді свій титул у бою з новозеландцем Джозефом Паркером, але не вийшов на ринг через хворобу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик представив свою ексклюзивну колекцію годинників з діамантами.

Фото X Queensberry Promotions

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