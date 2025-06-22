- 09:45 Українські дрони підпалили паливні резервуари під Ростовом
- 08:58 Київ знову під ударом: пошкоджено станцію метро, зруйновано багатоповерхівку, є загиблі
- 08:18 Дівам варто зосередитися на деталях, а на Скорпіонів чекає емоційний сплеск: гороскоп на 23 червня
- 07:59 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 22.06 22:28 Із чим не варто поєднувати плетені сумки: деякі нюанси вас здивують
- 22.06 22:01 Незвичайний джем: вариться так просто, що ви здивуєтеся
- 22.06 21:30 Уся в талановиту маму: Дженніфер Лопес натякнула на захопливу співпрацю з донькою
- 22.06 21:12 «Це самогубство»: експерт про рішення парламенту Ірану закрити Ормузьку протоку
- 22.06 21:01 Зменшує хронічні запалення: корисні властивості бурякового соку, який вважається суперпродуктом
- 22.06 20:45 «У вінку кожна квітка має символічне значення», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 22.06 20:33 З перших днів війни пішов боронити країну: в бою на Донеччині загинув нацгвардієць з Київщини
- 22.06 20:08 Фаршировані гриби в духовці: пікантний та вишуканий перекус
У естонській розвідці прогнозують зменшення дронових атак по Україні
Ударів російських дронів по Україні може стати менше. Все через загострення ситуації на Близькому Сході. Так вважає голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише видання ERR.
«Хоча росії вдалося значною мірою локалізувати виробництво безпілотників типу „Шахед“ та „Герань“, можна припустити, що деякі критичні вузли для виробництва безпілотників продовжуватимуть надходити з Ірану, — зазначив він. — Ми знаємо, що Ізраїль мав можливість атакувати та знищити завод з виробництва безпілотників типу „Шахед“ в Ісфахані. А українці також постійно атакують завод в Алабузі, Татарстан, який виробляє такі ж безпілотники для російської армії».
Тому, додав полковник, існує ймовірність, що найближчим часом ми можемо побачити певне зниження використання безпілотників.
«Водночас ми також абсолютно переконані, що росія вже планує подальші заходи не лише для підтримки цього виробництва безпілотників, але й для його збільшення», — сказав полковник Ківісельг.
Крім того, він помітив певну закономірність в атаках росіян. Зокрема протягом 4−5 днів запускалися по 60−70 дронів, після чого накопичені сили використовувалися для одночасного запуску 350−450 дронів. Цю тактику росія застосовувала і щодо використання крилатих і балістичних ракет.
Раніше стало відомо, що Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників.193
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців