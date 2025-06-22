У естонській розвідці прогнозують зменшення дронових атак по Україні

Ударів російських дронів по Україні може стати менше. Все через загострення ситуації на Близькому Сході. Так вважає голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише видання ERR.

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«Хоча росії вдалося значною мірою локалізувати виробництво безпілотників типу „Шахед“ та „Герань“, можна припустити, що деякі критичні вузли для виробництва безпілотників продовжуватимуть надходити з Ірану, — зазначив він. — Ми знаємо, що Ізраїль мав можливість атакувати та знищити завод з виробництва безпілотників типу „Шахед“ в Ісфахані. А українці також постійно атакують завод в Алабузі, Татарстан, який виробляє такі ж безпілотники для російської армії».

Тому, додав полковник, існує ймовірність, що найближчим часом ми можемо побачити певне зниження використання безпілотників.

«Водночас ми також абсолютно переконані, що росія вже планує подальші заходи не лише для підтримки цього виробництва безпілотників, але й для його збільшення», — сказав полковник Ківісельг.

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Крім того, він помітив певну закономірність в атаках росіян. Зокрема протягом 4−5 днів запускалися по 60−70 дронів, після чого накопичені сили використовувалися для одночасного запуску 350−450 дронів. Цю тактику росія застосовувала і щодо використання крилатих і балістичних ракет.

Раніше стало відомо, що Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників.

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