Російські війська тепер мають технологічну перевагу: ЗМІ про нову тактику ударів дронами

Нещодавно Київ пережив жахливу ніч, позначену одним із найжорстокіших нападів з початку війни. Масова російська атака, в якій пустили в дію 440 дронів і 32 ракети, спричинила у столиці загибель 28 осіб і поранення понад 140. Всі жертви є цивільними, попри заяву кремля про досягнення «військових цілей». Крилата ракета, яка завдала найбільшої шкоди, влучила в житловий будинок у Солом'янському районі, знищивши 35 квартир і зруйнувавши цілу частину будівлі, залишивши десятки сімей без даху над головою.

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Цей безпрецедентний за масштабами напад підкреслює постійну вразливість української столиці перед російськими ударами, а також нагальну необхідність для країни посилити свою протиповітряну оборону. Протягом кількох тижнів спостерігається зростання кількості ударів по цивільній інфраструктурі. На думку багатьох спостерігачів, хоча з початку війни рф регулярно завдає ударів по невійськових об'єктах, але інтенсивність і частота цих атак досягли нового рівня.

Експерти підкреслюють, що українські посадовці були змушені зосередити свої системи радіоелектронної боротьби на захисті військової інфраструктури, залишивши житлові райони більш вразливими для атак дронів і ракет. Крім того, Україна стикається зі все більшим дефіцитом боєприпасів для своєї ППО, що є прямим наслідком скорочення постачання із Заходу.

Ця ситуація турбує населення, про що свідчить повідомлення музиканта Ярмака, який зараз займається протиповітряною обороною. «На жаль, це тільки початок. Якщо можливо, переїжджайте жити в сільську місцевість, до своїх родичів, подалі від критичної інфраструктури», — попередив він у соціальних мережах.

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У військовому плані Україна перебуває у все більш скрутному становищі. Її головний союзник США закликає Київ розпочати мирні переговори з росією, в той час як москва посилює повітряні атаки й просувається на землі, зокрема на Донбасі та на півночі країни, пише видання Le Point.

Російські війська тепер мають технологічну перевагу завдяки використанню безпілотників FPV нового покоління, здатних літати на великі відстані та уникати систем радіоелектронного придушення. Нові дрони з оптоволоконною технологією — недорогі, важко виявляються і їх неможливо заглушити — вичерпують запаси боєприпасів України і ускладнюють завдання солдатів, які змушені довше утримувати свої позиції, щоб уникнути ризикованих переміщень.

Раніше експерти пояснили, яка зброя може змінити перебіг війни в Україні.

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