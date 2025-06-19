Нам потрібно зариватися під землю: репер та військовий шокував зверненням

Популярний репер та військовий YARMAK (Олександр Ярмак), який відреагував на останні новини, вразив шанувальників своїм зверненням. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Ярмак є командиром підрозділу управління fpv-дронами. На своїй сторінці у соціальній мережі репер виклав потужний текст про найближче майбутнє, яке очікує на українців та дав поради, як готуватися до нелегких часів.

ВІДЕО ДНЯ

«Війна загострюється, ворог нарощує виробництво ракет та дронів, удари стають масштабнішими, — написав Ярмак. — Перед Україною та світом великий виклик! Технологічний та системний виклик!

Я неодноразово повторював, що такого ресурсного ворога неможливо перемогти

військом, його можна перемогти нацією!

Звертаюсь до кожного, як до бойової одиниці!

РЕКЛАМА

Розосередження особового складу. Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури, виробництва, склади… будинки.

Потурбуйтеся про своє місце проживання, роботи, близькість розташування до укриття, поверх квартири. Стратегічно нам потрібно зариватись під землю! Сховища мають бути комфортними і підготовленими!"

РЕКЛАМА

Ярмак наголошує на важливості проходження курсів тактичної медицини та залученість до війська.

«Захищай свою родину з нами! — закликав музикант. — Нас чекає майбутнє, в якому кожен чоловік має мати ВОС (військово-облікова спеціальність — Авт.) і знати своє місце в загальній системі захисту країни!

Яка ситуація наразі? Критична, але не катастрофічна! Тому потрібно включення кожного, ще є час підготуватися до дійсно важкої осені! Бо ворог готується саме в цей період влаштувати основний терор.

Не зміг окупувати, буде тероризувати через повітряні удари, щоб ми зламалися! Нам потрібно пройти цей період підготовлено і злагоджено!"

РЕКЛАМА

Підписники відреагували на слова музиканта та військового, подякувавши йому за захист.

«Потужно написано!!! — прокоментували допис. - Дякую за захист!»

«Я з гордістю хочу сказати, що я не дарма ріс під пісні Сані Ярмака», — поділилися думками.

Раніше репер записав дует з популярною співачкою.

261

Читайте нас у Facebook