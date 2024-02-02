Допоможе схуднути: унікальні переваги бурякового соку для здоров’я

Буряк — це солодкий коренеплід, який більшість людей полюбляють у салатах та борщах. Він не є новинкою, але за останнє десятиліття набув статусу суперпродукту. Дослідження показують, що вживання бурякового соку може бути корисним для вашого здоров'я, пише видання Healthline.

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Буряковий сік може допомогти знизити кров'яний тиск. Мета-аналіз, проведений науковцями у 2022 році, зазначає, що нітрати з бурякового соку знижують систолічний артеріальний тиск у дорослих, які страждають на гіпертонію. Нітрати — це сполуки в буряковому соку, які перетворюються в крові на оксид азоту і допомагають розширювати й розслабляти кровоносні судини. Вживання бурякового соку може підвищити рівень нітратів у плазмі крові та покращити фізичну працездатність.

Результати дослідження свідчать, що вживання 70 мл (третина склянки) бурякового соку щодня протягом одного тижня може покращити терпимість до фізичних навантажень у літніх людей із серцевою недостатністю. Дослідники відзначили, що витривалість учасників до аеробних навантажень покращилася на 24%.

Неочищений буряковий сік низькокалорійний і практично не містить жирів. Це чудовий варіант для ранкового смузі. На початку дня він дасть вам заряд поживних речовин та енергії. Але зауважте, що він містить багато природного цукру.

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Свій насичений колір буряк отримує завдяки беталаїнам, які є водорозчинними антиоксидантами. Він також містить інші флавоноїди та поліфенольні сполуки, які можуть мати антиоксидантні та протизапальні властивості. Беталаїни та інші антиоксиданти можуть допомогти знайти і знищити вільні радикали або нестабільні молекули в організмі, які у великій кількості можуть сприяти запаленню і підвищувати ризик розвитку раку.

Буряк є хорошим джерелом калію, який є мінералом і електролітом, що допомагає нервам і м'язам функціонувати належним чином. Вживання бурякового соку в помірних кількостях може допомогти підтримувати оптимальний рівень калію в організмі.

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Якщо у вас високий рівень холестерину, подумайте про те, щоб додати буряковий сік до свого раціону.

Після вживання буряка сеча та випорожнення можуть стати червоними або рожевими. Цей стан, відомий як бетурія, є нешкідливим.

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Радимо також включити до меню топ-продукти, які лідирують за кількістю білка. Зазначимо, що професор Кембриджського університету Джайлз Йо рекомендує людям, які прагнуть схуднути, їсти більше білка.

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