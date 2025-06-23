У ніч проти 17 червня під час масованого обстрілу Києва були прильоти в декількох районах міста. У Солом'янському районі обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. В результаті загинули двоє рідних братів — 29-річний Артем та 32-річний Максим Твердохліби із Парафіївки Чернігівської області. Добрі, щирі хлопці, яких знали, любили й поважали всі — так відгукуються про жертв російської ракети ті, хто знав їх. Батьки втратили відразу двох синів… Разом з братами в тому будинку загинула ще 21 особа.

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- Максим та Артем з Парафіївки, я теж звідти, тому добре знала їхню родину. Ба більше, наші будинки знаходились недалеко один від одного, — розповідає «ФАКТАМ» волонтерка та односельчанка загиблих Людмила Прекрасна. — Сімейне життя батьків хлопців не склалось, тому вони давно розлучились. Певний час сини жили із батьком, матері він їх не віддавав. Потім старший Максим поїхав на навчання до столиці. Артема, який лишився вдома, одного разу батько напідпитку побив. Хлопчик викликав соціальні служби і дев’ятий клас він навчався інтернаті. Потім Артем поїхав услід за братом до Києва. Останнім часом він працював у одній із клінінгових компаній. Максим трудився у кондитерській тістомісом. Це були настільки добрі та світлі хлопці, що навіть після того, що пережили у дитинстві, вони весь час допомагали батькам.

Надсилали їм кошти, продукти, оплачували комунальні послуги, постійно дзвонили і цікавились, що ще їм треба. Із мамою Анною в синів були дуже гарні взаємини. Якось вони подарували їй новий телефон, купували для неньки найкраще взуття, щоби їй було зручно. Жінка мешкає у Парафіївці займається господарством та доглядає людину літнього віку.

За словами співрозмовниці, брати Твердохліби винаймали квартиру на Відрадному, неподалік свого місця роботи. Мешкали на четвертому поверсі. У одній кімнаті жив Артем, в іншій — Максим із дівчиною. Але того трагічного вечора вона поїхала до батьків і таким чином залишилась живою.

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Будинок на Солом'янці, під'їзд якого зруйнувала ракета

- У ту страшну для Києва ніч брати були на зв’язку із мамою. Вони говорили буквально за 20 хвилин до прильоту. Відомо, що Артем та Максим спочатку були в укритті, але, коли здалось, що стало тихіше, повернулись додому. Пробули хвилин десять там. Саме в цей момент російська ракета влучила в будинок, знищивши цілий під’їзд — додає вона. — Коли у новинах повідомили про приліт у Солом’янському районі, Анна почала набирати синів, але зв’язок із ними обірвався. У їхньому під'їзді обвалились усі поверхи, шансів залишитись живими було мало, проте рідні сподівались, що сталось диво і хлопці десь у лікарні. На місце приїхала Анна в очікуванні новин.

На жаль, Артема знайшли та упізнали наступного дня. Особу Максима підтвердили за допомогою ДНК-експертизи, бо тіло сильно було понівечене. Вирішили кремувати їх, адже за те, щоби перевезти тіла з Києва до Чернігівщини, потрібно заплатити великі кошти. Мати загиблих хлопців живе дуже скромно.

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Офіційно жодним законом станом на сьогодні не передбачено надання допомоги родинам загиблих цивільних. Є територіальні рішення про виплати в деяких населених пунктах, але на державному — ні. В Києві загиблі цивільні не включені в реєстр осіб, яких ховають за кошти місцевого бюджету. Програми столиці передбачають виділення допомоги постраждалим, які втратили через війну житло. На тому все. Тому організовано збір на допомогу у похованні, яким я особисто займаюсь.

27 червня матері віддадуть урни з прахом і вона повезе їх до Парафіївки й наступного дня планується похорон. Хочеться, щоб все було достойно, Артем і Максим це заслужили. Вони змалку трудились, всі кошти, які вони відкладали, згоріли у тому будинку.

Підтримати маму Анну Олександрівну і допомогти їй з похованням двох синів можна таким чином:

https://send.monobank.ua/jar/2i5ZqY3MQc (банку відкрито на Людмилу Прекрасну, вона внесена в реєстр волонтерів, особа перевірена Банком, тому біля імені стоїть синій значок)

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як українські артисти відреагували на російську атаку 17 червня. «Сьогодні під час атаки на Київ постраждала близька мені людина — мій су-шеф і колишня фуд-продюсерка „Мастершеф“ Настя, — написав на своїй сторінці шеф-кухар та суддя проєкту Володимир Ярославський. - Вона жила в тому самому будинку, підʼїзд якого склався майже повністю».

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На фото в заголовку загиблі брати Артем і Максим Твердохліб

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