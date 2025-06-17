Вона жила в будинку, підʼїзд якого склався: зірки поділилися наслідками жахливої атаки на Київ

У ніч проти 17 червня країна-терорист росія вкотре здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Україну. Під масованими обстрілами опинилася столиця. Станом на ранок було відомо про 15 загиблих та майже 100 поранених у Києві. Балістична ракета зруйнувала цілий підʼїзд багатоповерхового будинку. Зірки відреагували на жахливу атаку росіян на своїх сторінках у соціальних мережах, щоб, у тому числі донести інформацію до своїх підписників з-за кордону.

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«Сьогодні під час атаки на Київ постраждала близька мені людина — мій су-шеф і колишня фуд-продюсерка „Мастершеф“ Настя, — написав на своїй сторінці шеф-кухар та суддя проєкту Володимир Ярославський. — Вона жила в тому самому будинку, підʼїзд якого склався майже повністю — з девʼяти поверхів залишилося півтора. Під завалами досі шукають людей».

Відомо, що зараз Настя в реанімації, а колеги збирають кошти на її порятунок.

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«Поки післясмак цієї жахливої ночі все ще відчувається, я хочу попросити кожного, хто читає цей допис, зафіксувати цей стан! — звернувся до мережі відомий гуморист та продюсер Сергій Середа. — Не для того, щоб жити в страху і кожен раз боятись гучних звуків, а для того, щоб перетворити цей стан в гнів, для того щоб цей стан став для вас джерелом енергії! Енергії нищити ворога, енергії працювати заради перемоги, енергії виховувати наших дітей, бо це наше майбутнє, ну і, головне, енергії жити, і ДОПОМАГАТИ!!!»

«Ракета пробила наскрізь будинок. До підвалу. 15 загиблих на цю мить. Людей ще шукають, — написала телеведуча Лілія Ребрик. — Мені і досі не віриться, що ці рядки, ці фото, відео — про країну, в якій я живу. Мені і досі щоразу боляче. І страшно. І відчуваєш таке безсилля.

Після кожного такого обстрілу думаєш: «Гірше і страшніше вже не може бути». А потім настає ще одна ніч. Ще руйнації. Ще вибухи. Знову все в диму. Але ти знову мусиш вірити, жити, йти далі. Хоч як би боляче і страшно не було".

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Зі словами відчаю звернувся до підписників і хореограф та танцюрист Євген Кот.

«Всю ніч над головою пролітали мопеди та ракети, — написав від у соцмережі. — Я бачив та чув багато збиття та влучань. Всю ніч думав, як добре, що моїх дівчат зараз немає в Україні. Але розумію, що скоро вони повернуться, і від цього мені добре і зле… Не хочу, щоб Наталя всю ніч не спала, сидячі під сходами з дитиною на руках, яка прокидається від кожного вибуху, пострілу, падіння уламків по нашому даху! Така моторошна реальність! І незрозуміло, що з цим робити! Дуже шкода всіх наших діточок, які зростають у цьому жаху!»

«На вулиці пахне димом і невимовним болем, — написав музикант Дмитро Монатік. — Київ. Це була надскладна, жахлива ніч… Тримаємось».

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Раніше президент України відреагував на чергову атаку росіян.

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